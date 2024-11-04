幕後／國安單位預告「中國啟動對台操作美選」　含押寶說等5主題

▲川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選進入最後倒數階段，台灣的國安單位官員近日預告，中共對台操作可歸納成5大敘事主題，包括：押寶說、未掌握說、棄子說、台灣不再被重視，以及各種美日大選後果說。

有關當前的國際局勢，國安官員表示，全球政經局勢正在變動，美國總統大選進入最後階段，日本也在選舉期間；而根據近日的觀察，上個月中共認知操作的三個主軸「疑美、疑賴、疑軍」，稍微有一點改變，由於台灣的漢光演習、中共聯合利劍B軍演落幕，「疑軍」的操作也明顯趨緩，因此接下來的操作重點，會落在「疑美、疑賴」的雙主軸上。

該位官員指出，對於11月展開的美國選舉，預告中共的敘事會有五大主題，分別是：押寶說、未掌握說、棄子說、台灣不再被重視，以及各種美日大選後果說。

首先是「押寶說」，國安單位注意到，約在14天前左右，特定媒體的社論已經把「押寶」放在標題上，敘事上就是去強調台灣押寶誰當選，但在行為面上也看不出有押寶，而更特別的是，相關新聞的內容也跟押寶無關，但就是要出現「押寶」二字。

第二是「未掌握說」，國安單位表示，中共勢必會操作台灣沒有掌握全球的政治變局，是指控台灣因為沒有掌握變局，所以台灣的未來會「如何」；這個如何，則是銜接到第三個敘事「棄子說」，指稱台灣因為沒有掌握變局，所以會在國際局勢中被拋棄。

國安官員表示，在中共棄子說的論調後，進而切入「台灣不再被重視說」，大概是論述美國、歐陸等全球民主國家聚焦的主題在「內政」，較少談及外部事務，或是不同政黨在烏克蘭戰場上的政策有不同想法，有人認為應該更重視印太區域，因此操作的方向就會是：主要國家放棄烏克蘭，連帶就可能放棄台灣；或是，各國都重視內政議題，台灣已經不重要了，沒有人要談台灣。

第五是「後果說」，國安官員表示，從美日選舉結束後，就會開始出現各種選後未來後果的分析論調，這樣的論調會一直持續至明年（2025年）一月政權交接，甚至5月前，美日重要官員就職前。

不過，國安官員強調，實際狀況跟未來中共會操作的5大敘事，有很大的落差。該官員說，過去8年多來，美方從法案到軍事預算上，不管是增加軍售，或是總統撥款權（PDA）跟美國對外軍事融資（FMF）都不斷增加，也遠超於過去。

國安官員表示，這反而凸顯了台灣是很重要的存在，講台灣押寶，不如反過來說，台灣對他們（指美國等主要民主國家）很重要，因為不論是法案、軍事預算，這些都要各國跨黨派的支持，過去8年美國跨黨派對台支持已經是常態了。

「不管選舉競爭如何，挺台已經是美國、日本等民主國家的重要共識」。國安官員說，換個角度看，這次選舉裡面，跟中國關係友好的國家，現在都不太敢出來講話。因此，現階段的國際情勢上，可以凸顯的是，台灣在內的國際各方，都在共同管理風險，也就是所謂的「共管風險」。