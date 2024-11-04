劉德華台灣開唱遭綠營輿論批評　《中評社》：扣紅帽子測試社會反應

▲劉德華演唱會順利落幕，過程中受到部分綠營人士製造輿論批評。（圖／超級圓頂提供）

記者魏有德／綜合報導

劉德華台灣演唱會遇上颱風，徒生不少波瀾，雖然數場演唱會順利落幕，仍有部分網路輿論及綠營人士對其展開抨擊，認為劉德華「媚共」、唱「我是中國人」等歌曲另有深意，引起台灣社會支持與反對的聲音相互攻訐。對此，港媒《中評社》評論稱，綠營挑上幾乎零負評的劉德華來貼標籤，扣紅帽子，旨在測試台灣社會的反應度，作為接下來操作議題的參考調整方向。

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者李毓康攝）

《中評社》評論指出，這次對劉德華發起攻擊的包括綠委王定宇、民進黨政策會執行長王義川以及相關側翼。如果單純來看，可能會認為這些人只是為了博聲量，才抬出抗中保台的旗號來攻擊，一下稱劉德華是「媚共」，一下批劉唱歌曲「中國人」是在統戰等等。

評論認為，綠營只要發動任何攻擊，都有其背後目的，從深一層戰略角度來說，攻擊劉德華的背後可能有更深層意義，「是否要探測台灣社會的反中、抗中底線在哪，好鋪排新一波相關議題的方向。」

評論提到，觀察綠營近期操作大陸議題，採取軟硬兩手的策略，一方面由賴清德大談「中華民國」論，表面上不談台獨的軟調子，自認為已對陸釋出善意；另一方面在台灣內部意識形態則繼續推進反中化，強化兩岸的斷連，也宣傳大陸對台侵略的野心日益強大等等。

評論強調，從台灣社會輿論普遍大反彈的現象來看，一般民眾確實無法接受綠營這種無限上綱的抹紅操作，一定程度似乎也代表民眾對綠營基本教義的反感。因此，綠營在這波測試後是否會收斂，重新思考調整方向，也就影響接下來的兩岸關係上下震盪的幅度。