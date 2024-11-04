川普賀錦麗選前最後衝刺！　支持者群分佈曝

▲川普與賀錦麗選前在搖擺州最後衝刺。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統選戰進入倒數階段，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）3日在密西根州的歷史性黑人教堂及當地的阿拉伯裔美國人社群進行最後衝刺，爭取選民支持；對手共和黨候選人川普則在賓州集會中繼續採用激烈言論的策略。民調顯示，2位候選人的支持率勢均力敵，賀錦麗以強大的女性選民支持為後盾，川普則在拉丁裔選民，特別是男性中獲得大量支持。

路透／易普索（Ipsos）民調顯示，選民普遍對2位候選人的好感度不高，但投票仍相當踴躍。截至5日選舉日以前，已有超過7700萬美國人提前投票，接近2020年總選票數1.6億的一半，這次投票率可能與2020年相當，而當年創下了超過一個世紀以來最高的投票紀錄。

美國大選選舉同時將決定國會的控制權，共和黨被看好取得參議院的多數席位，而民主黨則有望挑戰共和黨在眾議院的微弱優勢。過去10年中，總統若無法同時掌控國會兩院，則推動重大法案的難度顯著增加。

賀錦麗在底特律的「Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ」教堂對信徒喊話，「我們在2天內有權決定這個國家的未來，對未來幾代的影響深遠。我們必須行動，不僅僅是祈禱或談論而已。我們要實踐祂為我們所規劃的計畫，透過我們的行為，對社群的服務，以及我們的民主，來將這些計畫化為現實。」

隨後在密西根州東蘭辛的集會中，賀錦麗對該州的20萬阿拉伯裔美國人致詞，特別提到加薩地區及黎巴嫩的平民傷亡情況。她說，「今年的情勢艱難，尤其是加薩的死亡與破壞規模，加上黎巴嫩的平民傷亡與流離失所，令人心碎。作為總統，我將盡全力結束加薩的戰爭。」此番言論引起現場熱烈掌聲。