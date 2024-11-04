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再嗆4年前選舉舞弊！　川普：我不應該離開白宮

▲▼美國共和黨候選人川普在賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨候選人川普在賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨候選人、前總統川普3日在賓州的造勢活動中，再次提到了2020年的敗選，他堅稱自己根本不應該離開白宮，怒批當年選舉不公，「那些該被關起來的，應該是那些在這些糟糕的選舉中舞弊的人。」

根據《華盛頓郵報》報導，隨著投票日逼近，川普3日在賓州造勢活動上的發言，越來越偏離主題，甚至再次抱怨起2020年的選舉結果，「我離開時，我們國家邊界的安全度創下歷史新高，我根本不應該離開，老實說，我們做得很好，取得了那麼好的成績。」

川普暗示在2020年的選舉中，投票機可能會被駭客攻擊，還指延長賓州投票時間的做法等同於舞弊，他重申全國應該使用紙本投票，並批評計票時間太長，「他們拼命想偷走這該死的東西。」

川普還提到自己遭受的多項刑事起訴，「那些該被關起來的，應該是那些在這些糟糕的選舉中舞弊的人，我們遇到了一群舞弊成性的傢伙，他們整天就在琢磨該怎麼作弊。」

川普還抨擊了近期一系列民調，尤其是愛荷華州《得梅因紀事報》（Des Moines Register）的民調顯示，賀錦麗以47%對44%領先川普，這一結果與其他紅州民調不符，「這叫壓制，這應該是非法的。」

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