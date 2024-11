再嗆4年前選舉舞弊！　川普：我不應該離開白宮

▲美國共和黨候選人川普在賓州造勢。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國共和黨候選人、前總統川普3日在賓州的造勢活動中,再次提到了2020年的敗選,他堅稱自己根本不應該離開白宮,怒批當年選舉不公,「那些該被關起來的,應該是那些在這些糟糕的選舉中舞弊的人。」

根據《華盛頓郵報》報導,隨著投票日逼近,川普3日在賓州造勢活動上的發言,越來越偏離主題,甚至再次抱怨起2020年的選舉結果,「我離開時,我們國家邊界的安全度創下歷史新高,我根本不應該離開,老實說,我們做得很好,取得了那麼好的成績。」

JUST IN | ???? Donald Trump says he shouldn't have left the White House after the 2020 election.



“I shouldn’t have left. I mean, honestly.” pic.twitter.com/DNv2FPJtLb