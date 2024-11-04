獨／直播爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝

▲Ruby之前是從事韓國服飾代購直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台中報導

才剛跨足精品業一個月就業績爆棚！台中市一名24歲的中古精品店員Ruby才從韓國服飾直播轉行，第一個月就賣出超過千項的中古精品，業績連老闆都嚇一跳，到底是怎麼辦到的？

走進台中市南屯區這一家新開的精品二手店，採光十分明亮，一名女店員迎上來詢問需求，是要購買還是販售二手精品，原來這家店不只賣也有收貨，值得一提的是，這名女店員的背後隱藏了強大的銷售力，因為家店才剛開幕一個月多，她已經是銷售員中的梁柱，一個月就賣出超過千項的中古精品，包括包包、配飾以及皮夾等。

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這名店員是年僅24歲的Ruby，更讓人驚訝的是她的背景，剛踏入二手精品世界，從這家店開幕前半個月開始學習，每項精品的品牌、特色以及市場行情價都能一一細數，之前只有韓國販售服飾以及帶貨的經驗，沒有接觸過精品市場。

▲Ruby表示自家產品價格在台灣市場非常有競爭力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Ruby懂得放下身段服務客人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Ruby說，販售的訣竅是在於觀察與傾聽，要先觀看顧客需求，然後透過聊天跟對方建立關係以及掌握品牌喜好度，然後依據這些經驗線索，逐一找尋適合顧客的商品來推薦，同時也會聽顧客的需求，幫忙在市面上找尋顧客想要的款式，簡單的來說「就是不要讓顧客空手離開這裡」。

不過像她一樣的精品菜鳥，怎麼學習相關知識？她說：「公司安排不定期的進修以及安排來自日本的鑒定師到台灣上課，增加我們的品牌知識跟包款的基本常識，未來公司還會安排我們前往日本考鑒定師執照。」記者詢問為何都提到「日本」進修以及鑒定師？Ruby強調：「因為公司的包款大多來自日本還有米蘭，老闆在各國都有進行蒐購，在日本跟歐美國家那邊的市場，比台灣來說是先進10年、甚至20年，所以在鑑別真假包以及品質方面，以台灣來說，當然會首選日本。」

▲Ruby之前是從事韓國服飾代購直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Ruby跨足中古精品市場，每個包的知識都要掌握清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外在國外二手精品因為量大，所以價格也會比台灣便宜，所以老闆會從國外聘請鑒定師，不但能確保二手正品，同時因為大量蒐購更能壓低進價成本，因此進來台灣之後，價格也會有相當的競爭力。Ruby舉例，像是店內的一顆LV的neverful，在日本二手市場的收購價格大概落在4萬5到5萬，但老闆能以更低價收貨，在店主也只賣2萬多。因此，要讓精品菜鳥拚出好業績，除了自己的銷售能力、專業知識之外，公司的價格「助攻」也是非常重要的一個環節。