　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／直播爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝

▲Ruby之前是從事韓國服飾代購直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Ruby之前是從事韓國服飾代購直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台中報導

才剛跨足精品業一個月就業績爆棚！台中市一名24歲的中古精品店員Ruby才從韓國服飾直播轉行，第一個月就賣出超過千項的中古精品，業績連老闆都嚇一跳，到底是怎麼辦到的？

走進台中市南屯區這一家新開的精品二手店，採光十分明亮，一名女店員迎上來詢問需求，是要購買還是販售二手精品，原來這家店不只賣也有收貨，值得一提的是，這名女店員的背後隱藏了強大的銷售力，因為家店才剛開幕一個月多，她已經是銷售員中的梁柱，一個月就賣出超過千項的中古精品，包括包包、配飾以及皮夾等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名店員是年僅24歲的Ruby，更讓人驚訝的是她的背景，剛踏入二手精品世界，從這家店開幕前半個月開始學習，每項精品的品牌、特色以及市場行情價都能一一細數，之前只有韓國販售服飾以及帶貨的經驗，沒有接觸過精品市場。

▲Ruby跨足中古精品業才不到2個月 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ruby表示自家產品價格在台灣市場非常有競爭力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Ruby跨足中古精品業才不到2個月 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ruby懂得放下身段服務客人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Ruby說，販售的訣竅是在於觀察與傾聽，要先觀看顧客需求，然後透過聊天跟對方建立關係以及掌握品牌喜好度，然後依據這些經驗線索，逐一找尋適合顧客的商品來推薦，同時也會聽顧客的需求，幫忙在市面上找尋顧客想要的款式，簡單的來說「就是不要讓顧客空手離開這裡」。

不過像她一樣的精品菜鳥，怎麼學習相關知識？她說：「公司安排不定期的進修以及安排來自日本的鑒定師到台灣上課，增加我們的品牌知識跟包款的基本常識，未來公司還會安排我們前往日本考鑒定師執照。」記者詢問為何都提到「日本」進修以及鑒定師？Ruby強調：「因為公司的包款大多來自日本還有米蘭，老闆在各國都有進行蒐購，在日本跟歐美國家那邊的市場，比台灣來說是先進10年、甚至20年，所以在鑑別真假包以及品質方面，以台灣來說，當然會首選日本。」

▲Ruby之前是從事韓國服飾代購直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Ruby之前是從事韓國服飾代購直播 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Ruby跨足中古精品業才不到2個月 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ruby跨足中古精品市場，每個包的知識都要掌握清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外在國外二手精品因為量大，所以價格也會比台灣便宜，所以老闆會從國外聘請鑒定師，不但能確保二手正品，同時因為大量蒐購更能壓低進價成本，因此進來台灣之後，價格也會有相當的競爭力。Ruby舉例，像是店內的一顆LV的neverful，在日本二手市場的收購價格大概落在4萬5到5萬，但老闆能以更低價收貨，在店主也只賣2萬多。因此，要讓精品菜鳥拚出好業績，除了自己的銷售能力、專業知識之外，公司的價格「助攻」也是非常重要的一個環節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」
每天喝水2千cc！他仍長「6顆大結石」痛到滾地
獨／爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝
潑汽油活活燒死人！　家屬求判死刑失望了
快訊／朱軒洋被爆換角王大陸　蔡淑臻回應了
台灣金聯董座2天後換人　施俊吉控：合理懷疑自己擋人財路
快訊／五月天花蓮開唱回歸！「免費入場」時間、地點公布
銀杏颱風滯留恐有共伴效應　猛灌3天雨彈「下到發紅」
律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺
哈孝遠錄外景和民眾起衝突！ 　飆怒要他滾

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

北漂年薪百萬存不到錢！全場「見開銷狂吐槽」：回高雄吧

菜色介紹一半！女客突逼戴口罩「不然給我閉嘴」　同行人不忍了

獨／直播爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝

陸籍貨輪擱淺挨批應變不足　航港局：明年打造首艘救援船

銀杏颱風有「縮小趨勢」　粉專：後面可能出現桔梗颱風

噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」　衛生局出手了

LINE收到「1符號」他怒酸沒家教！一票爆共鳴：準備吵架的

今年國際觀光客估800萬人次　交長：明年1千萬目標不下修

學測撞期結業式！10萬考生請公假考試　校長：校園行政忙翻天

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

北漂年薪百萬存不到錢！全場「見開銷狂吐槽」：回高雄吧

菜色介紹一半！女客突逼戴口罩「不然給我閉嘴」　同行人不忍了

獨／直播爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝

陸籍貨輪擱淺挨批應變不足　航港局：明年打造首艘救援船

銀杏颱風有「縮小趨勢」　粉專：後面可能出現桔梗颱風

噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」　衛生局出手了

LINE收到「1符號」他怒酸沒家教！一票爆共鳴：準備吵架的

今年國際觀光客估800萬人次　交長：明年1千萬目標不下修

學測撞期結業式！10萬考生請公假考試　校長：校園行政忙翻天

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

美國總公司聲請破產保護　TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

台南農友上街頭抗議公糧13年不漲　請政府勿無情回報農友

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

Zettabyte緯創「取得是方LY2產能」　AI資料中心明年上半年啟用

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

嘉藥攜手產業舉辦USR x CSR論壇　共創永續新動力

南投縣角逐ITF台北國際旅展永續獎　串聯熱門景點和觀旅業者

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

全台8家國軍英雄館將熄燈！軍友社證實

芭樂降價每斤不到40元！農糧署教選購要訣　「韓式切法」掀熱潮

俄烏戰爭持續　還有6台人在當地奮戰

銀杏「2可能路徑」　恐滯留打轉

北東明起變天　颱風周五進逼台灣東南方「2地雨最猛」

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

銀杏「最高機率路徑」曝　這2天最近

2025高雄跨年晚會首波卡司曝光

街邊神秘彩虹招牌　參加者曝內幕

更多熱門

相關新聞

警局前潑8.5L汽油燒死人　家屬求判死刑失望了

警局前潑8.5L汽油燒死人　家屬求判死刑失望了

雲林縣黃姓男子與杜姓男子有債務糾紛，去年7月2人相約台中市第四警分局前停車場談判，黃男竟朝杜男潑灑8.5公升汽油，造成杜男全身嚴重燒燙傷，搶救2天不治。全案由國民法官審理，今天（4日）歷經近3小時評議，稍早判決出爐，依殺人罪將黃男判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」　衛生局出手了

連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」　衛生局出手了

「女藝人御用名醫」買高雄1.5億店面　搶進「醫美一條街」

「女藝人御用名醫」買高雄1.5億店面　搶進「醫美一條街」

「高雄1平價連鎖店」深夜2點還在排！北部人傻了

「高雄1平價連鎖店」深夜2點還在排！北部人傻了

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

關鍵字：

高雄台中精品二手爆乳日本中古韓國直播

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面