南投縣角逐ITF台北國際旅展永續獎　串聯熱門景點和觀旅業者

▲南投縣再度角逐ITF台北國際旅展永續獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「ITF台北國際旅展」今日將閉幕，南投縣政府今年以當地觀光中最具特色的「山林療癒、生態永續、文化創意、農業生態、名品茶鄉、樂活遊程」作為「南投館」的6大主題，展售內容集結縣內各大在地產業及協會，並由來自南投仁愛鄉賽德克族創作歌手姑慕．巴紹的演出，展現南投的原民文化與城市魅力。

南投縣觀光處長陳志賢表示，南投館在去年台北國際旅展獲得最佳永續獎，今年也將「全齡宜居，永續旅遊」作為設計主軸、遵循SDGs永續發展目標來規劃，採用「低危害、省能源、易於回收」的環保再生材料與工法打造全新展攤，藉此展現該縣在推動永續城市發展上的努力，另也以山林圍繞的茶席，展現南投最廣為人知的茶產業。

此外，本次南投館特別邀請南投縣觀光產業聯盟協會、南投縣大埔里地區觀光發展協會、南投縣名間產業觀光發展協會、南投縣休閒農業區、南投市農會養蜂產銷第一班、南投縣觀光工廠協會及遊樂業等單位參展，現場推出許多物超所值的在地農產品、住宿券及伴手禮；而南投擁有全台灣最多台灣好行路線，主題館內也販售三日無限搭乘縣內十條路線的「南投好行卡」，以及串聯日月潭、清境、車埕等熱門景點的南投智慧旅遊QRCODE台灣好行套票。

縣政府提醒，南投館於旅展期間每日規劃有兩場有獎徵答活動，提供各式在地禮品，另只要消費單筆滿500元，即可參加「滿額扭蛋樂遊遊」抽獎活動：有來自Cona’s 妮娜巧克力的世界金牌巧克力，和一系列南投在地伴手禮及文創紀念品，最大獎還有機會抽中雙人免費住宿券，歡迎喜愛旅遊的朋友把握最後機會前來逛旅展、體驗DIY、搶好康。