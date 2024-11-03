台北國際旅展　嘉義市展館引領文化潮流新風尚

▲2024 ITF台北國際旅展-「來嘉潮」 嘉義市展館引領文化潮流新風尚 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市副市長林瑞彥今(2)日親臨嘉義市館，逐一到各攤位為參展業者加油打氣，並和出身嘉義市的名作家及知名藝人黃小柔熱情互動，與現場民眾進行有獎問答，氣氛熱烈。

林瑞彥說，嘉義市是天天過感恩節，天天有火雞肉飯，同時是有一座充滿愛的城市，因為吃涼麵要加白醋、吃豆花不加糖水，而是加豆漿，非常推薦大家來嘉義市大啖在地美食。他更細數嘉義市的食宿遊購行，包含嘉義市唯一五星級的耐斯王子大飯店，以及鄰近號稱「嘉義人大灶腳」東市場的南院旅墅，還有近日甫奪多項國際廚藝大獎、也頗受親子喜愛的新悦花園酒店等。

另遊程部分，市府團隊推出「打開二通」活動，「二通」是嘉義市中正路的舊稱，在日治時期又稱「本島人街」，以此為範圍規劃7條小遊程，集合60個店家故事與手作體驗，整個11月都是二通月；嘉義市還有一顆強而有力的心臟，也就是十大旗艦計畫之一的「文化新絲路2.0」，以嘉義大車站門戶為中心，串聯嘉義市許多具文化歷史意義的場域，像是嘉義市立美術館、「全島第一摩登車站」的嘉義車站、花磚博物館、嘉義製材所、檜意森活村，以及全台唯一賓夕凡尼亞式的嘉義舊監獄與嘉義公園等；伴手禮業者有月桃故事館、皇鶴蜂蜜、湯城鵝行、斐園茶莊、新台灣餅舖、聖保羅烘焙花園、義興嘉釀、錦龍醬油、薯職人等品牌，以嘉義市的傳統工藝與創新精神，展現「來嘉潮」的主題精髓。歡迎國內外遊客旅展期間，造訪嘉義市展館，感受地方文創活力，客製自己的獨「嘉」行程！





嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，此次嘉義市館以「來嘉潮」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「來嘉潮」不僅象徵嘉義市的文化魅力，更展現在城市治理與旅遊創新上的前瞻性。嘉義市近年來積極結合文化與現代設計，提供多元旅遊選擇，透過美食、人文、設計與創業活力，讓每位到訪嘉義市的遊客都能感受城市新舊融合與獨特魅力，成功吸引眾多國內外遊客來嘉旅遊，觀光與產業持續發展，成就顯著。





嘉義市政府觀光新聞處指出，2024ITF台北國際旅展，嘉義市政府結合3家觀光旅宿業者及9家伴手禮業者共同參展，嘉義市館推出多項限時優惠及互動活動。民眾到嘉義市館消費滿6888元，即可參加扭蛋抽獎，有機會贏取價值萬元的行政套房住宿券及嘉義市特色伴手禮。此外，參觀者在嘉義市館打卡並按讚嘉義市觀光粉絲專頁「嘉市好旅行」，還可獲得限量精美小禮物，為遊客帶來豐富的旅展體驗。