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參加國際旅展　東琉線交通船聯營處推多樣優惠

▲東琉線交通客船聯營處參加2024 ITF台北國際旅展 。（圖／東琉線交通客船聯營處提供)

▲東琉線交通客船聯營處參加2024 ITF台北國際旅展 。（圖／東琉線交通客船聯營處提供)

記者陳崑福／屏東報導

為推廣海洋旅遊並提升離島旅遊的吸引力，東琉線交通客船聯營處於11月1日至11月4日參加2024 ITF台北國際旅展，攜「來去跳島TAIWAN Hi」主題推出多樣豐富優惠，吸引遊客目光。

▲東琉線交通客船聯營處參加2024 ITF台北國際旅展 。（圖／東琉線交通客船聯營處提供)

▲東琉線交通客船聯營處參加2024 ITF台北國際旅展 。（圖／東琉線交通客船聯營處提供)

東琉線交通客船聯營處公關經理林威志表示，這次參展配合航港局「來去跳島TAIWAN Hi」及「新園海洋航運園區」啟用，力推小琉球生態旅遊，邀請民眾探索離島魅力。東琉線聯營處攤位位於南港展覽館4樓N區航港局區 (N2606)，現場購買來回船票可享多種優惠，並可參加抽獎及免費動漫扭蛋，更有多款精美小物贈送。

此外，航港局推出「最Hi跳島抽大獎」活動：民眾於主題館累積消費滿500元即可獲得抽獎資格，並有機會贏得萬元家電獎品，消費滿2000元再加贈茶山房純皂禮盒！活動期間每日15:00至16:00的HAPPY HOUR，提供無限量爆米花，消費滿1000元也可獲贈茶山房純皂禮盒。拍照打卡的參與者還有機會抽中藍色公路指定航程來回船票。

展期首日13:00，人氣啦啦隊FUBON ANGELS也特地到場於航港局主題館開幕，帶來充滿活力的熱舞表演，讓現場充滿歡樂氣氛，點燃跳島的熱情。

東琉線交通客船聯營處優惠方案：
-方案A：琉球船票GO，買兩張來回全票，送一張來回半票。價值1125元，現場價900元。
-方案B：琉球騎乘GO， 買兩張來回全票，送機車租用券一張。價值1300元，現場價1050元。
-方案C：琉球探索GO，買兩張來回全票，送藍鯨號玻璃船票一張。價值1160元，現場價900元。
-方案D：夏趴遊海島，買十張來回全票，加送兩張藍鯨號海底觀光玻璃船票。價值5020元，現場價3600元。
 

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