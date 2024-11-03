閃車自撞亡！朝陽科大生今告別式　父接星宇錄取書：這是祢的榮譽

記者白珈陽／台中報導

朝陽科技大學4年級航空機械系張姓學生上月21日，在台中市大里區為閃避違規迴轉的BMW，不慎自撞電桿，造成頭部重創送醫不治。今天（3日）是張生的告別式，由於張生在校表現優異，更錄取了星宇航空工作，校方因此在今天頒發了畢業證書、航空維修訓練中心結業書，星宇航空也授予錄取通知書，由張父代為領取。痛失愛子的張父強掩悲痛，對著張生遺照說，「這是祢的榮譽，也是我的榮耀。」

▲今天是張生告別式，校方頒發畢業證書、航空維修訓練中心結業書。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，22歲張生就讀朝陽科技大學4年級航空機械系，學業成績優秀，英文是其強項，曾是學校赴菲律賓海外英語培訓成員之一；案發前不久，星宇航空到朝陽科大招募新血，張生順利通過面試，美好人生才正要啟航。

今天親友為期舉行公祭，朝陽科大、星宇航空均派代表出席，朝陽科大頒發的是學士學位證書以及朝陽科大附設航空維修訓練中心證書，張父從校方代表接過證書時說，「祢畢業了，這是祢的畢業證書，這是祢的榮譽，也是我的榮耀，非常謝謝祢。」

▲校方代表頒發學士學位證書以及朝陽科大附設航空維修訓練中心證書。（圖／記者白珈陽攝）



星宇航空由機務處協理王志愷頒發星宇航空錄取通知書，張父跟張生說，「這是祢星宇航空的通知書，恭喜祢錄取。」

▲▼星宇航空頒發錄取通知書。（圖／記者白珈陽攝）



王志愷表示，「星宇航空在10月初到朝陽科大，張同學表現非常優異，當下就已經算被錄取，發生不幸的事件後，我們立刻跟董事長作回報，董事長得知後表示，雖然張同學沒有如預期到公司來服務，我們還是頒發聘雇書給張同學，也希望張家人可以順利走出傷痛。」

本案發生在10月21日下午4時許，張生駕駛自小客沿大里區環中東路七段直行，在西湖路187巷口時，要閃避一輛違規迴轉白色BMW休旅車，導致車輛衝向一邊小路，結果撞上電桿送醫不治死亡。

BMW駕駛陳姓男子（61歲）肇事後，先在是煞車幾秒鐘，又在車上自言自語稱「唉呦，算了」，隨即肇事逃逸，無視事故發生。警方在案發後6小時，循線找到陳男住家，將人帶回警詢，檢察官複訊後諭知限制住居。

▲▼張生為閃避違規迴轉的白色BMW（紅圈），不慎自撞電桿身亡。（圖／資料照）





