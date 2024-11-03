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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共有能力封控台灣　前軍方官員：要思考怎麼確保能源可進來

▲▼中油天然氣船,天然氣,海運。（圖／中油提供）

▲中油天然氣船。（資料照／中油提供）

記者陶本和／台北報導

針對台灣能源韌性的議題，國防部前視察盧德允表示，海軍司令唐華上將先前接受外媒訪問時指出，中共有全面封鎖台灣的能力，只是要不要而已。他說，強化能源安全供應、增加儲備量，這些我們都希望，但是中共是有能力阻斷我們能源進口的，他認為要思考，怎麼確保能源可以進到台灣。

盧德允表示，最近很常討論的能源韌性、社會韌性的議題，就是說當遭遇到外在軍事威脅、武力犯台的挑戰時，社會安定度跟老百姓心理可以承受壓力，挺下來對抗外力入侵，能源可不可以持續供應等。

盧德允指出，日前知名智庫蘭德公司總裁率團到台灣訪問時特別提到，中共聯合利劍Ｂ演習，只有１３小時就結束，倘若中共再舉行類似演習，對於封控台灣有著力的話，特別全世界仰賴台灣的半導體產業，而半導體產業又仰賴電力供應，這一點蘭德公司認為，這是棘手的問題。

盧德允表示，蘭德公司總裁認為，我們可以做的事，就是強化能源安全供應問題、強化液化天然氣接收能力、發電廠的布局，以及強化電網安全。

盧德允說，這個報導跟台灣面臨能源韌性很有相關，強化能源安全供應、增加儲備量，這些我們都希望，但是中共是有能力阻斷我們能源進口的，要怎麼確保能源可以進到台灣，這一點完全沒有提。

他提到，強化液化天然氣接收能力，這讓人哭笑不得，液化天然氣LNG船都進不了台灣時，是要接收什麼東西？還要強化台灣的電網，賴以發電的天然氣跟石油都進不到台灣，有發電廠要燒什麼來發電，電網再強也沒有意義。

盧德允指出，海軍司令唐華上將日前受訪時候已表示，中共有全面封鎖台灣的能力，只是要不要而已。他說，擺在面前的事實，有些人了解重要性，有些人知道，只是裝做沒看到，特別是政府某些相關官員，還再說我們能源儲量有多少，可以挺得住。

盧德允表示，天然氣存量是7到14天，每天都有會一艘巨大液化天然氣船到台灣，台灣現在接受站大概是兩個半，三接還在施工當中，四接、五接還在規劃，但他個人覺得意義不大，船進不來要接收什麼呢？

石油方面，盧德允說，石油號稱有30到60天，問題是巨大油輪無法卸載，台灣不是馬上就亂了？沒有天然氣跟石油，火力發電場就無法發電，政府就會管制用電，將少數發電優先給關鍵使用者，好比政府跟軍事、醫療體系運作，民生用電就會區域管制跟限制，就要過上沒有電的日子，這樣生活大家過得下去嗎？人心會有變化，社會一定會有動亂。

盧德允表示，中共會不會封控跟阻斷的能源進口？雖然可以辦得到，會不會做還是很大問號，如果做了有什麼好處跟壞處，主動權大部分在中共手上，但對台灣造成損害都是無法衡量跟承受的。他認為，台灣目前談不上能源韌性，社會韌性可以挺多久，還是值得大家思考的問題。

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