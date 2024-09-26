中共若炸毀離岸風電怎確保電力韌性？　總統府：有電網分散計畫

▲總統賴清德主持總統府防衛韌性委員會首次會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府首場「全社會防衛韌性委員會」後，有媒體關心，在能源基礎建設防護中，是否擔心風電、太陽光電等，在軍事上遭到中共炸毀，未來如何確保電力韌性，是否考慮核電延役的問題？對此，總統府副秘書長張惇涵表示，今天會中沒有提到核電延役，至於電力韌性不是只有發展再生能源，也包括儲能系統、電網分散計畫，總統賴清德先前也已要求，民生相關電網強化計畫要提早4年完成。

在委員會結束後的記者會上，有媒體詢問，未來在電力韌性方面，主要是發展再生能源作為電力供應，好比風電、太陽能光電等，但外界也擔心萬一兩岸軍事行動中，中共從海上炸毀離岸風電設施，因此要如何確保電力韌性，此外過去也發生海纜遭弄斷的狀況，是否考慮較不會受到影響的核燃料，而考量核電延役的問題？

對此，張惇涵表示，今天委員會上沒有提到核電延役的問題。他說，電力韌性其實不是只有發展再生能源，也包括儲能系統、電網分散跟分散風險規劃，台電董事長曾文生在過去的報告中也有提出電網分散計畫，而賴清德當時也已經要求，民生相關的電網強化計畫，必須提早4年完成。

張惇涵也透露，在今天的會議中，關鍵基礎設施的維護討論是大家聚焦的重點，而大家也不是僅限於油、水、電。他說，過去幾年政府已經盤整出310個關鍵基礎設施，共分為八大類別，而委員們今天也針對關鍵基礎設施有許多的見解。

張惇涵表示，有委員提到，關鍵設施最重要的想定是「系統」，系統安全跟網路安全；也有委員主張，在進行桌上兵推之外，氣候變遷、氣候安全跟能源供應，也可以做單獨的兵推演練。

張惇涵指出，也有委員認為，各項基礎設施的「相依性」應該要進行完整的盤整，可以做成環狀圖，此後可以檢視哪個環節會互相影響，這樣可以做較為縝密的規劃。他說，這個提議得到很多委員們一致的回應跟迴響。

除了硬體的防護，張惇涵表示，也有委員提到「認知戰」，有一位委員就認為，攻擊不一定是實體的，資訊攻擊就可能是最早發生的，過去在進行資安演練時，不論遇到什麼樣的情境，都應該要用最極端的情境來做推演，因為資安是第一道關卡。

張惇涵也說，一位台灣駭客協會理事在會中提醒，關鍵設施的防護之外，也不應該忽略最近很多是針對關鍵基礎設施上下游供應鏈的攻擊，所以要盤整的環節可能會更多，還要做更多的確認。