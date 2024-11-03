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大陸 大陸焦點 特派現場

結婚半年發現老公偷藏「抗愛滋藥」　陸人妻崩潰離婚

▲婚姻，通姦，外遇。（圖／視覺中國CFP）

▲兩人結婚半年後，人妻才發現老公有服用抗愛滋病的藥物。（示意圖／CFP）

文／香港01

婚姻雖然無論貧窮疾病都甘苦與共，但必須坦誠。四川1名人妻新婚，本以為另一半是「完美丈夫」嫁得幸福，沒想到大半年後在丈夫的袋中發現1款藥物，驚悉心寒真相，崩潰提出離婚，獲法院批准。

《人民法院報》報導，人妻小月（化名）與丈夫小傑（化名）於2020年8月經家中長輩介紹相識，隨後開始戀愛，至2023年2月14日登記結婚。

本以為嫁到「完美丈夫」過幸福生活，沒想到轉眼變成「噩夢」。由於2人「愛得火熱」，小月認為雙方都知道對方底細，沒有進行婚前檢查，沒想到同年11月，小月意外發現小傑隨身攜帶的袋中，放有抗愛滋病藥物。

▲藥物、糖尿病、胰島素、針。（圖／視覺中國CFP）

晴天霹靂的小月追問下，小傑承認他在2021年8月確診患愛滋病，因當時2人感情穩定，而且自己一直積極治療、長期服藥，相信不具傳染性，故隱瞞此事，直至2人結婚。

雖然小月經緊急檢查證實未感染愛滋病，但無法接受小傑隱瞞病情行為，遂以小傑「惡意隱瞞自身重大疾病使自己作出錯誤的結婚意思」，導致「婚姻無法繼續」為由，向法院提出訴訟，請求撤銷2人婚姻。

四川省雅安市雨城區人民法院審理後認為，雖然愛滋病不屬於直接導致婚姻無效疾病，但法例規定，婚姻關係一方對於患有可能對婚姻生活有重大影響的重大疾病，負有婚前告知義務，不被告知的無過錯方可要求撤銷婚姻；基於小傑承認隱瞞患病事實，法院認定小傑未履行婚前如實告知重大疾病義務，判決撤銷小月與小傑婚姻。雙方未有提出上訴。

不過法官提醒，締結婚姻關係過程中，雙方應當坦誠相待，一方惹患有重大疾病，應當在婚姻登記前如實告知對方；如結婚後才知情，無過錯方應在知曉撤銷事由之日起1年內提出，若超過限期仍未起訴要求撤銷婚姻，將被視為對婚姻關係的認可，婚姻關係有效。

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