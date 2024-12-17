岳母討200萬「以錢換人」　女婿拒絕空等23年心寒離了

記者黃翊婷／台北報導

一名人夫控訴，2021年間與中國籍女子小花（化名）結婚，岳母要求拿出200萬元「以錢換人」，他不同意，沒想到小花竟真的沒來台灣同住，他苦等23年無果，最終決定放棄，向法院訴請離婚。台北地院法官日前審理此案，並裁定准許人夫的請求，判准兩人離婚。

▲人夫拒絕支付200萬元，岳母竟不同意讓他帶妻子小花回台生活。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，人夫2021年8月間在中國與小花結婚，岳母要求拿出200萬元，才同意讓他帶小花回台灣，他當場拒絕，接著獨自返回台灣。

人夫表示，他回台之後，岳母曾兩度致電索要金錢，他還是沒有答應，雙方就此失去聯繫，後來他前往中國尋找小花，想要辦理離婚，然而，小花一家早已人去樓空，他苦等23年音訊全無，這才決定放棄，向法院訴請離婚。

小花經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台北地院法官認為，人夫出示戶籍謄本、有財團法人海峽交流基金會證明的結婚登記公證書影本等證據，加上小花婚後確實從未入境台灣，期間也沒有與人夫聯絡，可見雙方的婚姻關係已經產生重大破綻。

法官表示，考量到人夫訴請離婚的態度堅決，夫妻之間破綻已深，難以回復，且可歸責事由是小花較重，最終裁定准許人夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。