火葬場掀爭議！彰化多名議員力促　自救會11／6日發動8車抗爭

▲彰化火葬場議題延燒議員周君綾質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

全台唯一沒有火葬場的彰化縣，多年來遺體必須就近前往台中、雲林及南投火化，縣府選定將於芳苑鄉公墓旁設立火葬場，遭鎮民組成自救會強力反對，除了將發動罷免鎮長、6日將發動8輛遊覽車前往議會、縣府及公所表達抗議訴求，今天議會總質詢有藍綠3名議員力排眾議，肯定縣府規畫火葬場的決定，除了應要讓民眾知悉相關的規畫內容。

▲自救會將於6日到議會及縣府抗爭。（圖／翻攝自反火葬場自救會）

彰化縣目前鄉鎮內設有納骨塔、也有禮儀廳，彰化市有殯儀館，去年公所決定在殯儀館後方規劃生命園區，多次遭到市民舉白布條反對，並發動多次抗爭；如今彰化縣政府決定在芳苑第一公墓旁9公頃殯葬用地增設火化場，又遭到鄰近二林鎮民連署組自救會反對。

▲彰化火葬場議題延燒議員莊陞漢質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

彰化縣議會原本排定將於11月5日針對火葬場做出說明，因為康芮颱風停班停班，議程順延到6日，自救會也將於6日發動8輛遊覽車前往議會召開記者會再步行到縣府前抗議，接著再返回芳苑及二林公所。

今天縣議會總質詢有綠營縣議員莊陞漢、周君綾、藍營縣議員張錦昆等人，都非常肯定縣府將設置火葬場的作為，喊了21年終於要完成了，相關的交通動線、環境及空氣品質設施等等，並應加快研擬殯葬自治條例，一定要做到最完善先進，與民眾充分協調溝通，符民意的需求、才能順利推動。