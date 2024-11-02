北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

▲北斗鎮1場場內有種鵝感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員到場撲殺1478隻鵝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

北斗鎮1場場內有種鵝出現異常死亡情形，經飼主在今年10月29日主動通報，彰化縣動物防疫所立即派員進行移動管制，並採樣送獸醫研究所進行檢驗，31日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於11月1日完成該場種鵝場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1478隻種鵝。

防疫所呼籲，近日我國候鳥路徑上游國家（日本及韓國）均出現野鳥確診高病原性禽流感案件，時值冬候鳥來台度冬季節，禽流感病毒隨候鳥引入國內之風險升高，養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

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防疫所表示，養禽場如有以下異常情況：

(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。

(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。

(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。

(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例。

請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。