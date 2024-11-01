喝酒碎唸同鄉險沒命！胸口被刺一刀閃過心臟　失控男判囚8年

▲不滿友人狂罵，拿刀刺進對方左胸險奪命。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名逃逸郭姓越南移工，今年4月間與練姓友人等4人在宿舍一起喝酒，酒酣耳熱之際，不滿練男一直罵他，氣得拿出水果刀往其胸口猛刺，差點刺中心臟，憤而離去，練男當場濺血失去意識，所幸及時送醫撿回一命，法院審理，郭男依殺人未遂罪判處8年，並於刑執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決書指出，這起殺人未遂事件發生於今年4月20日22時許，郭男與好友練男一起在杜男家喝酒，突然爆發口角衝突，郭男離去時看到水果刀，便拿刀往其胸口刺1刀，幾乎深及心臟，造成氣血胸，失去生命徵象，經消防救護人員CPR急救10分鐘後，才恢復心律，轉院到秀傳醫院救治。

案經鹿港警分局移送偵辦，練在警詢時稱「飲酒時我沒有叫郭閉嘴不要講話，平常跟他喝酒都正常沒有什麼問題，不知道他為何要砍我」。郭男則辯稱，因為當時被害人一直罵我，離開就看到水果刀放在包包下面，就隨手拿起刀子刺向對方「水果刀不是我的」。

被告辯護人向法官求情，他是逃逸外勞，並非惡意不自首不救對方，他才國中畢業，沒有其他專門技術或證照，已婚，在台灣工作約1年5月，越南的家人有父母、太太、2個小孩分別為6歲、4歲，每月都要寄回給家人約8000元到1萬元，實在無力負擔被害人提出200萬元損害賠償，希望可以酌減刑期。

法官認為，被告僅因與被害人發生爭吵，竟隨手持刀朝被害人胸口刺入，險些喪命，酌減輕其刑，並無理由，依犯殺人未遂罪，判處有期徒刑8年，並應於刑執行完畢或赦免後驅逐出境。