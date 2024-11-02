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慎入！彰化上萬馬陸湧入民宅狂蠕動　民眾穿鞋「啪嘰」崩潰慘叫

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化芬園爆發「蟲蟲危機」！近日有民眾抱怨，數以萬計的馬陸大軍入今大埔村彰南路一帶，導致附近的民宅萬蟲蠕動，居民被嚇得頭皮發麻、直呼噁心，鞋子都不敢放門口，更有一戶屋主準備賣屋，未料買家一到現場看到密密麻麻的馬陸爬來爬去，嚇得不敢進屋，直接掉頭離開。

▲▼彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民嚇哭。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民一個早上就能掃出上千隻。（圖／民眾提供）

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芬園鄉在地的陳姓居民指出，最近2、3個星期以來，彰南路整排的透天厝民宅遭到大批馬陸入侵，黑色的蟲體不但爬滿門口地面，就連牆壁、甚至是天花板都有馬陸蹤跡，有些更從縫隙中鑽入室內，在客廳、浴室、廚房等地蠕動；還有住戶出門穿鞋時聽到清脆「啪嘰」聲，發現腳下傳來異樣觸感，定睛一看才發現鞋內藏有數十隻馬陸，嚇得當場慘叫。

▲▼彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民嚇哭。（圖／民眾提供）

▲住家大門旁、門前地板，甚至是鞋子裡都有馬陸蹤跡。（圖／民眾提供）

陳姓居民表示，她住在該處已經好幾年，這樣的恐怖景象還是第一次見到，起初只是少少幾隻馬陸，大家還不以為意，沒想到過了幾天，馬陸的數量卻越來越多，到後來每天開門都不敢摸大門，因為連門的側身都有，鞋子也不敢放在外面，總覺得腳底毛毛的，每天都要反覆將成群的馬陸掃除，還有鄰居一個早上就掃出上千隻馬陸，嚇得孩子大哭、直呼噁心。

更誇張的是，當地還有屋主想要賣屋，結果買家來看房時，一走到門口映入眼簾的就是成千上萬隻的馬陸不斷蠕動，當場被嚇得打退堂鼓，連大門都沒有踏進去賞屋，直接掉頭離開，打消買房念頭。

針對這起蟲蟲危機，當地鄉公所緊急發放消毒水因應，盼能達到驅蟲效果。當地居民也推測，可能是附近一處空地長久無人打理、雜草叢生，才會「孕育」出成群的馬陸，加上日前颱風侵台、氣候不穩，馬陸才會入侵民宅；但也有民眾憂心，馬陸數量如此反常爆增，可能與近期頻繁地震有關。

▼連牆邊、天花板都被馬陸攻佔，居民苦不堪言。（圖／民眾提供）

▲▼彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民嚇哭。（圖／民眾提供）

▲▼彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民嚇哭。（圖／民眾提供）

▲▼彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民嚇哭。（圖／民眾提供）

▲▼彰化芬園「馬陸大軍」入侵民宅，居民嚇哭。（圖／民眾提供）

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