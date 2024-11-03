賀川戰成平手怎麼辦？交給國會「正副總統分開選」　規則一次看

▲ 賀川民調拉鋸，沒有明顯贏家。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選將於5日投開票，率先達到270張選舉人票門檻的候選人將成為下任總統，但若共和黨川普和民主黨賀錦麗在538張票中各獲得269票怎麼辦？以下請見《天空新聞》整理兩人戰成平手的狀況下，該如何選出正副總統。

●票數相同怎麼辦？

美國人並非直接投票選出想要的正副總統，而是投票給支持他們青睞人選的「選舉人」，各州選舉人票數取決於人口數。選舉人團共有538席次，因此取得過半數的270票便可入主白宮。

但若戰成平手，決定權便不在大眾手中。技術上來說選票也可能分散給3名或更多候選人，形成沒有任何人取得多數的局面，但這種情況相當罕見。

若兩人各獲得269票，總統將由眾議院通過所謂的「權變選舉」（Contingent Election）選出。眾院由50州435名議員組成，但在權變選舉中，每州僅有一張集體票，總票數為50票，獲得26票（含）以上的總統候選人便當選。

全國投票中正副總統是同時產生，但在權變選舉中，副總統由100名參議員組成的參議院單獨投票選出，由獲得51票（含）以上的副總統候選人當選，代表理論上可能產生黨派不同的正副總統。

▲ 選民在喬治亞州一處投票所外排隊等待投票。（圖／達志影像／美聯社）

●權變選舉何時舉行？

最早明年1月初。儘管普選結果通常在11月出爐，但票數統計完成後，須待選舉人票完成計算後才能公布正式結果。

選舉人在12月17日投票，明年1月6日在國會計票，這天才會正式宣布新任正副總統。但在平手狀況下，權變選舉將安排於1月20日就職日前舉行。

●權變選舉會平手嗎？

州數為偶數代表理論上確實可能平手，若眾議院總統選舉中出現平手就會再次投票，直到其中一名候選人獲得多數為止。若在就職日以前未出現勝者，則由參議院投票選出的副總統先就職。

當然副總統投票也可能平手，若出現這種狀況，眾議院議長將從就職日起代理總統職務，直到國會對總統或副總統人選達成共識。

●權變選舉對誰有利？

由於各州不論人口多寡僅有一票，若一個政黨較敵對政黨擁有較多州代表，該政黨就更有可能獲得26票。目前尚不清楚共和黨或民主黨會控制多數州，因為5日的選舉也將選出新的國會議員。

若現在舉行權變選舉，擁有220名國會議員、控制26個州的的共和黨將在總統選舉中占優勢，擁有51名參議員的民主黨則在副總統選舉中占優勢。

▲ 全美逾7500萬人參與提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

●過去曾上演平手嗎？

1800年美國第4屆大選曾經發生，造成問題重重，迫使政府修改選舉規則。

當時無人競選副總統，由得票數最高的候選人成為總統，第二名成為副總統，且每名選舉人有2票。清點完選舉人票後，同屬民主黨的傑佛遜（Thomas Jefferson）與伯爾（Aaron Burr）並列最高票，國會投票卻再度平手，直到第36輪投票才由傑佛遜以壓倒性優勢獲勝。

這屆大選過後，國會通過憲法第12條修正案，規定選舉人在總統選舉中投一票，副總統選舉投第二票，使得權變選舉不太可能上演。

但1825年又發生4名候選人平分選舉人票的狀況，其中傑克森（Andrew Jackson）最高票但未達多數門檻，最終他的對手亞當斯（John Quincy Adams）被國會選為下任總統，儘管他在普選中得票數較低。