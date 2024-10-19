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大陸 大陸焦點 特派現場

筋膜槍按摩脖子　陸35歲男「身體半邊沒反應」

▲▼不少人會用筋膜槍來舒緩肌肉緊繃，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲筋膜槍。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸35歲王姓男子運動後用筋膜槍按摩頸部放鬆，但沒多久突然出現了口角歪斜、右半部身體沒反應等症狀，嚇得家人趕快將他送醫。醫院檢查後發現，王男疑似因為按摩頸部的力道過猛，出現「動脈夾層」，導致血管阻塞發生腦中風。

根據楊子晚報報導，王男平常不抽煙不喝酒，身體好又愛運動，運動後常用筋膜槍按摩頸部、放鬆肌肉。一次運動過後，王男如往常一樣使用筋膜槍按摩頸部，但沒多久，突然出現了口角歪斜、言語不能、右側癱瘓等症狀，家人趕快將他送醫。

接診的醫師第一時間進行了頭部核磁共振及血管成像檢查，確定是腦中風，主因是腦內兩根非常重要的血管（左側頸動脈和左側大腦中動脈）發生了阻塞。

▼醫生發現王男中風後，馬上安排了手術。（圖／翻攝微博）

▲▼筋膜槍按摩脖子　陸35歲男「身體半邊沒反應」了。（圖／翻攝微博）

於是，醫師馬上安排了手術，將王男的血管疏通，並在過程中發現，王男左側頸動脈形成了動脈夾層，夾層進一步誘發血栓形成；而形成的血栓被血流沖刷脫落，進一步堵塞了遠端的大腦中動脈。

醫師於是使用抽吸導管將脫落到大腦中動脈的血栓抽吸了出來，隨後在動脈夾層的部位植入了一枚支架以重建管腔，順利將王男救回。

醫師解釋，動脈夾層是由於各種原因導致動脈內膜損傷撕脫，血液流入血管壁內，形成壁內血腫及血栓，進而迅速造成血管狹窄、阻塞。形成的血栓若被血流沖刷脫落，甚至有可能進一步堵塞遠端的血管。

▲▼筋膜槍按摩脖子　陸35歲男「身體半邊沒反應」了。（圖／翻攝微博）

醫師說，由於頸動脈位置表淺，如果持續受到外力刺激及損傷，如頸部按摩、快速劇烈的轉頸動作、舉重、瑜珈等，在特定情況下就有可能形成動脈夾層。結合病史來看，王先生的頸動脈夾層大概率是因為使用筋膜槍按摩頸部過猛、過頻所致。

醫師也特別提到，頸動脈夾層還會導致頸部酸痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴等症狀，這些症狀往往發生在腦梗塞之前，是重要的「預警」指標，頸部按摩一定要謹慎，切記用力過猛、頻率過高，如果頸部按摩後出現了頸部酸痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴甚至口角歪斜、言語不能、單側偏癱等症狀，切勿耽擱，抓緊時間就醫。

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