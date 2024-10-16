萬華越南妹按摩加「手拉坏」價格曝　3男還沒上陣就被警察嚇到

▲北市內江街養生館找越南女子按摩，私下卻做半套性服務，還在門口裝監視器躲避查緝。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區內江街一家養生館掛羊頭賣狗肉，找來外籍女子從事按摩服務，但私下卻替客人從事半套性服務，因為收費「超值」、物美價廉，所以吸引許多尋芳客上門消費，警方在日前前往查緝，查獲3名男客已經消費完畢要離開，另外3人則是剛準備「鬆一下」，被查緝的警方當場嚇了一跳。

警方調查，日前萬華區內江街發現1家養生館，表面上找來外籍女子替客人從事按摩服務，外籍女子私下卻替客人從事半套性交易，且每次按摩加上半套服務，費用只要1700元，主打外籍女子年輕貌美又有超值享受，吸引許多尋芳客上門消費。

警方日前前往查緝，當場逮捕39歲的游姓負責人、24歲的陳姓女員工，還有3名越南籍按摩小姐，另外還有6名男客，其中3名男客是已經消費完準備離開，另外3人才剛進去準備「鬆一下」就被上門查緝的警方喝斥，當場嚇傻。

警方當場查扣，當天營業所得4萬元、日報表4張、監視器主機以及7顆鏡頭，另外還有3支手機，警方表示，店家透過通訊軟體「扣客」上門消費，主打店裡小姐年輕又敢玩，藉此吸引客人上門。

警方訊後將游姓現場負責人、陳姓女員工依照妨害風化罪嫌送辦，另外3名越南籍按摩妹以及6名男客均依照《社會秩序維護法》裁處，每人最高可罰3萬元，另外越南籍女子也通知移民署前來處理。