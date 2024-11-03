明雨區擴大　連2天探16℃時間曝

▲周一起水氣增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

周一起雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，周二起氣溫逐日略降，冷空氣不強，但有輻射冷卻加成，周三、周四本島平地清晨最低氣溫約可降至16度；此外，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀中。

中央氣象署指出，今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地及桃園、台東地區也有零星降雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周一東北季風再增強，周二至周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周一晚至周三基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周一晚起至周四另一波東北季風影響，周二桃園以北、東半部有局部短暫雨；周三、周四略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲、偶有一些局部零星降雨的機率；而背風面都是晴朗穩定的天氣。

吳德榮說，周二起氣溫逐日略降，北台稍涼，中南部白天微熱、早晚涼；冷空氣不強，但有輻射冷卻加成，周三、周四本島平地清晨最低氣溫約可降至16度。

吳德榮表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀中，最新歐洲及美國（GFS）模式模擬周五20時地面圖顯示，熱帶系統或在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島西行進入南海，模式將持續調整；周五、周六台灣東側的水氣漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢大小待觀察，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，冷空氣略減弱，氣溫略升。

▼吳德榮說，最新歐洲（下圖左）、美國模式（下圖右）模擬周五20時地面圖顯示，有熱帶系統發展，或在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島西行進入南海。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）