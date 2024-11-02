▲康芮狂風豪雨肆虐，基隆應變迅速48小時緊急修復。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

第21號颱風康芮（KONG-REY）於10月30日至11月1日侵襲北台灣，為基隆市帶來強風豪雨，基隆市瞬間最大風速達到13級風，造成283起路樹倒塌及262件民生基礎設施受損，許多倒塌的路樹與掉落的招牌影響交通，對市民朋友帶來許多生活上的不便。此外，基隆市的最大停電戶數來到8072戶。

基隆市為因應本次災害，於10月30日下午4時災害應變中心二級開設，並於晚間7時提升為一級，應變中心各編組人員動員約60多人進駐應變中心，處理災害應變階段的各種災情。颱風過後應變中心持續開設，11月1日晚間9時調整為二級開設，並持續運作到11月2日下午5時。

應變中心開設期間，市長謝國樑共召集4次災害準備會議，以及2次災後復原會議，市長謝國樑指示市府防災團隊，盡速復原本市各基礎設施及影響交通道路各種狀況，讓市民朋友早日恢復正常生活。

11月1日正常上班上課的凌晨4點，市長謝國樑進駐應變中心，密切關注當天的天候狀況，隨即指示各局處務必快速動員進行災後復原工作，同時請警察局一早時段於各路口派員加強交通管制。到11月2日上午，停電戶數仍有近3百戶停電，經台電公司人員全線動員積極搶修，至下午16時停電戶數降至4戶，零星停電戶數將於晚間盡速搶修復電。

基隆市7行政區動員區公所所有能量，至轄內各處緊急搶險。颱風侵襲期間有掉落疑慮的招牌及路樹，市府團隊及協力廠商積極動員，48小時內緊急復原完成。其中10月31日，因鐵架掉落造成基隆西定高架道路一時封閉，也在當日晚間23時30分搶通完成。