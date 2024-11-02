南港CITYLINK員工遭強風吹上天！他控「頭砸地沒人理」　主管神隱

▲南港CITYLINK大樹爺爺在颱風天陣亡。（圖／翻攝自臉書／我是南港人）

記者閔文昱／台北報導

康芮颱風挾帶強風豪雨，在台灣各地造成災情，就連台北市南港區CITYLINK的「大樹爺爺」都慘遭波及，被強風吹走，讓CITYLINK也在社群媒體發布「哀悼文」，宣告大樹爺爺提早退休。不過，有網友爆料，事發當時有工作人員被強風連人帶樹吹上天，頭部著地重摔，然而商場內部人員卻坐視不管，事後遭家屬質疑流程還直接神隱，痛批根本「以人命為芻狗」。

CITYLINK昨（1日）在Threads發文表示，1樓大廳的大樹爺爺在颱風夜「陣亡」，被強風吹走後正式宣告提早退休。小編還在文內感性表示，「一起感謝大樹爺爺861天的陪伴，大樹爺爺辛苦您了！一起度過的美好回憶絕對會永久留存。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，有網友今（2日）發文揭露，在事發當天，CITYLINK業者為了避免殃及無辜用路人，緊急應變防颱的工作人員，但卻有工作人員被強風連樹帶人一起吹上天，重摔後腦著地，事後商場內部不僅無人將傷者送醫，也未通知家屬注意，只是當下口頭確認傷者無礙便坐視不管。

原PO表示，傷者家屬一直到昨天下午才知情，緊急將傷者送往台安醫院急診，做完相關檢查後才發現有頭部、背部挫傷，且需再觀察3至4天，目前仍需注意是否會陷入昏迷。

原PO指控，在急診時，連家屬要補充說明都會被醫護人員制止，希望傷者能自行回想敘述，以評估意識狀態。然而CITYLINK的林姓主管竟在當下只憑自己的判斷，就放任傷者不管，「危機處理SOP鬆散，安全意識薄弱，今天這個人可能沒事，下一個人會這麼幸運嗎？」

原PO痛批，事發3天後，即使傷者家屬已向該主管表達對於此事處理流程不滿，但對方依舊神隱，毫不理會，「如此主管尸位素餐，以人命為芻狗，你再神隱不讀不回，我只能公開呼籲了。」

消息曝光後，不少網友紛紛怒轟「原來還有這樣的事情發生，商場會不會太罔顧員工安全！有點扯！」、「一棵沒生命的假樹比人命重要的意思？」、「我的天，商場也太不重視了吧，後腦重摔不是小事，若不注意是會出人命的」、「整個商場的高層應該都要出來負責」。

《ETtoday新聞雲》記者實際撥打CITYLINK 南港店電話，工作人員回應，由於今天是假日，客人眾多，不清楚事件細節，目前無法回應。