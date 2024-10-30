　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月嫂吸安非他命害男嬰染毒！一度獲判無罪　更一審重判8年

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲桃園一名月嫂邊吸毒邊照顧剛出生的男嬰，導致男嬰染毒，遭重判8年。（示意圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯、吳佩蓁／台北報導

桃園一對夫妻2019年11月生下男嬰，並聘請汪姓女子擔任到府月嫂，照顧剛出生的寶寶，怎料汪女竟一邊顧娃一邊吸毒，導致男嬰染毒，在其毛髮驗出甲基安非他命、安非他命等毒品反應，氣得男嬰父母一狀告上法院。桃園地院一審依對未成年人非法使人施用第二級毒品，重判汪女8年；汪女不服上訴，二審一度改判汪女無罪，男嬰父母上訴三審經撤銷發回，更一審今（30日）宣判維持一審8年徒刑，可上訴。

郭姓女子2019年11月產下了男嬰，產後不久就以每天3300元的日薪，聘雇汪女擔任到府月嫂，負責幫她坐月子餐及照顧剛出生的男嬰，夫妻倆還為此空出了主臥室，讓月嫂與男嬰同住一房，方便她照顧孩子。

怎料不到1個月，郭女卻發現男嬰有翻白眼、拉肚子等症狀。同年12月間，汪姓月嫂請假外出時，夫妻倆進入房間打掃，竟意外發現主臥浴室層架上發現殘留安非他命的吸管，因而懷疑月嫂吸毒，立即帶小孩到醫院檢驗，結果在男嬰毛髮驗出毒品甲基安非他命。

經查汪女於2019年11月14日至同年12月22日，在房間內以燃燒第二級毒品甲基安非他命再吸食煙霧的方式，施用甲基安非他命，導致與她同處一室的男嬰被迫吸入含有毒品的煙霧。

一審法官依成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，處汪女有期徒刑8年；汪女不服上訴，二審高院以汪女非主觀犯意為由，改判汪無罪。

男嬰父母不服上訴三審經撤銷發回，更一審合議庭審理認為，汪女犯行事證明確，原判決認事、用法、量刑及沒收之諭知，均無違誤或不當，認定汪女猶執陳詞提起上訴否認犯罪，並不可採，故駁回其上訴，維持一審8年徒刑，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
颱風夜彰化「送肉粽」　送煞時間+路線曝光
康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨
田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」堆滿一車
快訊／台南腐屍膠帶捆全身　2煞羈押禁見
「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消
LIVE／「沒有台北」21縣市明天達停班課標準　氣象署最新說
彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放　嬤撕心裂肺痛
快訊／康芮進逼「全台列陸警」　明午後直衝台灣登陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玩命關頭真實上演！白車硬逆向騎上賓士　網笑噴：馮迪索來了

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

國5彭山隧道追撞翻車！北向全線一度封閉　車陣回堵5公里

超思案關鍵人「日本返台」接受偵訊中　北檢查扣6922萬存款

康芮颱風來襲　里港警協助三地門鄉「德文+達來」預防性撤村

快訊／高雄鬧區十字路口「轎車撞小黃側翻」　下班車潮塞爆

快訊／台南腐屍落網2煞供詞兜不攏　僅認「綑綁膠帶」法官准押

月嫂吸安非他命害男嬰染毒！一度獲判無罪　更一審重判8年

Ubike阿北運動公園打手槍....嚇壞民眾　他辯：只是在抓癢

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」抓不完　堆滿一車畫面曝光

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

殷瑋回應颱風假。

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

玩命關頭真實上演！白車硬逆向騎上賓士　網笑噴：馮迪索來了

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

國5彭山隧道追撞翻車！北向全線一度封閉　車陣回堵5公里

超思案關鍵人「日本返台」接受偵訊中　北檢查扣6922萬存款

康芮颱風來襲　里港警協助三地門鄉「德文+達來」預防性撤村

快訊／高雄鬧區十字路口「轎車撞小黃側翻」　下班車潮塞爆

快訊／台南腐屍落網2煞供詞兜不攏　僅認「綑綁膠帶」法官准押

月嫂吸安非他命害男嬰染毒！一度獲判無罪　更一審重判8年

Ubike阿北運動公園打手槍....嚇壞民眾　他辯：只是在抓癢

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」抓不完　堆滿一車畫面曝光

玩命關頭真實上演！白車硬逆向騎上賓士　網笑噴：馮迪索來了

行動還沒完！以色列警告伊朗「別還擊」：再打就瞄準上次放過的目標

周杰倫開唱「黃牛檢舉2700件」　文化部：研議補助業者採實名制

陽明海運15艘14,000 TEU級全貨櫃輪　再續租6年

不斷更新／強颱康芮來勢洶洶！明日全台停班課懶人包看這裡

李杏「中空裝」框出東西半球！紅毯同台森田剛　嗨喊圓夢：追星最高成就

康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

店面調漲9000元不租了！雙方撕破臉　房東列細項求償50萬結果曝

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

與死神搏鬥251天不治…彰化9歲妹過世前3天託夢：我想回家！

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

即／街頭被撞搶救8個月　伸港小妹妹昨夜不治

即／台南大貨車撞腳踏車！女騎士慘卡輪下搶救不治

彰化小姊妹不治…無照駕駛喊「沒錢賠」：那就抓去關啊！

國3塞車陣遭大車夾殺　2男全身骨折慘死

彰化9歲妹不治　阿嬤PO文悲慟告別

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

快訊／康芮颱風強襲！　台東宣布「6點後全縣停班課」

即／台中爸送孩上學被砍到見骨　兇煞落網曝動機

即／PO文挨轟　整復師請辭台中民政顧問

線上賭博網站揪辣妹當荷官　15個月狂撈22億

肛塞蓮蓬頭+裸吃排泄物　SM淫魔辱9少女下場曝

鄭文燦案審判長請病假到退休　內部炸鍋

更多熱門

相關新聞

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

桃園男子見舅媽小梅（化名）酒醉，竟叫計程車將她載到摩鐵侵犯，過程小梅因下體疼痛驚醒怒喊「我是你舅媽」，卻遭外甥狂甩耳光，性侵得逞。桃園地院審理，法官判定外甥犯行屬實，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑。外甥又上訴到台灣高等法院，法官審酌外甥認罪並同意賠償，改判他4年4月徒刑。可上訴。

他遭2地檢追緝帶槍跑路　被攔查想跑曝光身分

他遭2地檢追緝帶槍跑路　被攔查想跑曝光身分

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」違憲

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」違憲

桃園女童當街被強拉侵犯　張雅琳籲全民「雞婆」成為兒少守護者

桃園女童當街被強拉侵犯　張雅琳籲全民「雞婆」成為兒少守護者

桃園2024第八屆國際青年創意美學競賽　登場

桃園2024第八屆國際青年創意美學競賽　登場

關鍵字：

毒品月嫂桃園法院上訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面