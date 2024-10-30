月嫂吸安非他命害男嬰染毒！一度獲判無罪　更一審重判8年

▲桃園一名月嫂邊吸毒邊照顧剛出生的男嬰，導致男嬰染毒，遭重判8年。（示意圖／取自Pixabay）



記者吳銘峯、吳佩蓁／台北報導

桃園一對夫妻2019年11月生下男嬰，並聘請汪姓女子擔任到府月嫂，照顧剛出生的寶寶，怎料汪女竟一邊顧娃一邊吸毒，導致男嬰染毒，在其毛髮驗出甲基安非他命、安非他命等毒品反應，氣得男嬰父母一狀告上法院。桃園地院一審依對未成年人非法使人施用第二級毒品，重判汪女8年；汪女不服上訴，二審一度改判汪女無罪，男嬰父母上訴三審經撤銷發回，更一審今（30日）宣判維持一審8年徒刑，可上訴。

郭姓女子2019年11月產下了男嬰，產後不久就以每天3300元的日薪，聘雇汪女擔任到府月嫂，負責幫她坐月子餐及照顧剛出生的男嬰，夫妻倆還為此空出了主臥室，讓月嫂與男嬰同住一房，方便她照顧孩子。

怎料不到1個月，郭女卻發現男嬰有翻白眼、拉肚子等症狀。同年12月間，汪姓月嫂請假外出時，夫妻倆進入房間打掃，竟意外發現主臥浴室層架上發現殘留安非他命的吸管，因而懷疑月嫂吸毒，立即帶小孩到醫院檢驗，結果在男嬰毛髮驗出毒品甲基安非他命。

經查汪女於2019年11月14日至同年12月22日，在房間內以燃燒第二級毒品甲基安非他命再吸食煙霧的方式，施用甲基安非他命，導致與她同處一室的男嬰被迫吸入含有毒品的煙霧。

一審法官依成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，處汪女有期徒刑8年；汪女不服上訴，二審高院以汪女非主觀犯意為由，改判汪無罪。

男嬰父母不服上訴三審經撤銷發回，更一審合議庭審理認為，汪女犯行事證明確，原判決認事、用法、量刑及沒收之諭知，均無違誤或不當，認定汪女猶執陳詞提起上訴否認犯罪，並不可採，故駁回其上訴，維持一審8年徒刑，全案仍可上訴。