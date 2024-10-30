▲2024桃園國際青年創意美學競賽，開南大學奪1金1銀

▲觀光與餐飲旅館學系謝佩芸(左)與邱燕燕老師、簡安慶。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學30日表示，桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽，29日於桃園登場，吸引來自14個國家、51所學校的優秀技術者逾2,200名參賽，展示他們的精湛技藝與創意。開南大學觀光與餐飲旅館學系的謝佩芸與簡安慶二位學生，在餐飲競賽果醬畫盤組項目，各獲得金牌與銀牌的佳績。

▲觀光與餐飲旅館學系謝佩芸(左）獲得金牌與簡安慶獲得銀牌

在果醬畫盤組中，開大學生的兩件作品「蓮池戲水—禧福」和「心喜亦禪」以果醬為筆，詮釋了中國傳統符號的美感與意境。簡安慶的「蓮池戲水—禧福」，藉錦鯉象徵富貴繁榮，蓮花象徵潔淨昇華，營造幸福祝福的畫面；而謝佩芸的「心喜亦禪」作品，則結合蓮花與佛祖形象，透過自然色彩與柔和筆觸，展現內心的靜謐與外在的喜悅交融。

▲謝佩芸心喜亦禪作品

謝佩芸與簡安慶感謝學校課程教學訓練，以及邱燕燕老師的教學指導。謝佩芸說，這是我第二次參與大型比賽，成長不少。老師常提醒我們，天助自助者，自助人恆助之，靜下心來把一件事做到位。老師的鼓勵和嚴格督促，讓我得以突破自己，拿到金牌。

簡安慶表示，這是他第一次參加果醬畫比賽，在上課學習時，從一開始不太會畫，到慢慢進步，我發現只要用心練習，多多觀摩，就一定會進步。

主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長馮開華表示，本屆競賽設置多元組別，參賽者以不同媒材展現對美學的理解與創新表現，鼓勵青年藝術家互相交流的國際舞台，擴大競賽交流視野，增進各種人才與產業媒合機會。