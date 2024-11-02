颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

▲俗話說千金難買好鄰居。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

俗話說千金難買好鄰居，一名媽媽抱怨，鄰居居然趁她不在家，颱風天把家裡的食物全掏空，導致整個冷凍只剩醬菜，讓她相當傻眼，「我單親帶2個小孩已經很辛苦，以為終於遇到好鄰居，結果還是遇到這種的。」

原PO在《匿名公社》表示，剛剛兒子問她，明天早上吃什麼，「我說冷凍有肉包跟包子，兒子拿椅子去開冷凍，然後跟我說冷凍沒有，我跑去看，整個冷凍只剩醬菜，女兒這時才說，隔壁阿姨晚上有來借食材。」

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原PO直言，自己跟隔壁的關係是不錯，有缺什麼都會互借，有時對方也會幫她看小孩，但這次實在太誇張了，「我打電話問她，她說她太晚下班，跑全聯都空了才會跟我借，又不是故意的，要我不要這麼小氣，也不能全部都拿走吧！我跟孩子們明天是要吃什麼？」

原PO說，「這都是我昨天特地去買來囤的，而且沒發現我家沒什麼食物了嗎？怎麼好意思全都拿走？當下超想翻臉的，但又怕會因為這樣鬧翻，我單親帶2個小孩已經很辛苦，以為終於遇到好鄰居，結果還是遇到這種的。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「誇張，她也太得寸進尺了吧！這種人只有想到自己圖方便，非常自私的行為」、「下次別讓她再這樣擅自拿取家裡的東西才是，辛苦妳了」、「之前聽過一個要煎魚就下樓給鄰居要了半罐高級橄欖油的」、「這樣也太讓人傻眼了」。

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