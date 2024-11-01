康芮襲台困太魯閣！捷克夫妻曝驚險過程　下撤躲落石窩帳篷取暖

▲捷克夫妻受困太魯閣獲救。（圖／內政部空中勤務總隊提供）

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

一對捷克籍夫妻27日前往花蓮縣太魯閣，在康芮颱風警報發布前傳出失聯消息，警方昨（10月31日）與該對夫妻取得聯繫，確認2人正在岳王亭吊橋上方山區避難，今（1日）出動空勤直升機將2人吊掛返回德興運動場。他們2人說，以為10月底秋季是沒有颱風的季節，所以才會上山，沒想到遇到落石。下撤到空地後躲帳篷等待救援。

內政部空中勤務總隊指出，10月31日接獲通知，位於花蓮縣秀林鄉岳王亭登山口捷克夫妻2人（夫38歲、妻35歲），搭帳棚避難，有失溫危險，故申請航空器。接獲花蓮縣消防局申請後，於今晨派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行任務，由立霧溪盤旋爬升後沿太魯閣峽谷進入山區定向目標，7時08分搜救員吊掛出艙至地面對2人檢傷評估，於7時30分完成 2 員吊掛入艙，隨即定向花蓮，7時48分於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。

▲夫妻2人說，能獲救真的很感謝。（圖／記者柯政誟翻攝）

夫妻2人表示，受困的過程中，因為雨勢相當大到處都是水，還有很多樹枝掉下來，所以只好往下撤，撤到沒有落石可以避難的空地，而白天的時候一直在活動，所以沒有感覺到冷，但晚上的時候溫度降到5度，所以都待在帳棚裡面取暖。

2人指出，這是第二次來到台灣，以前在讀大學的時候曾經來過一次，對台灣印象很好，所以在這次有空閒的空檔，計畫來台灣旅遊，因為對台灣的認知是，在10月底秋季是沒有颱風的季節，所以很放心的走這一段的路程，帶有足夠的食物跟水，準備了兩個禮拜的存糧，能獲救真的很感謝。