花蓮疑有龍捲風　學者研判機率高：可能同時出現很多個

▲花蓮秀林鄉加灣部落疑似出現龍捲風，學者認為龍捲風機率「八九不離十」。（圖／翻攝民眾影片）

記者許敏溶／台北報導

強颱康芮今（31日）下午在台東成功登陸，今早9時多在花蓮傳出民眾目擊龍捲風。文化大學大氣系主任劉清煌表示，從民眾提供十餘支影片中，可看見旋轉的漏斗雲，還有災損範圍偏向狹窄，再調閱氣象署雷達回波圖，綜合判斷後，「八九不離十是龍捲風」，甚至可能同時出現好幾個龍捲風，因為受災範圍距離約20公里。

強颱康芮今天下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，成為史上首個10月下旬登陸強颱。而在颱風登陸前，今天上午9時多，在花蓮新城鄉康樂、秀林鄉佳民村一帶，有多位民眾目擊疑似龍捲風。

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文大大氣系主任劉清煌指出，今天接獲朋友傳來十餘支影片，影片中可看見旋轉的漏斗雲，還有災損的照片，受災範圍是比較狹窄，像是部分樹枝折斷，而不是全面性，再加上自己向氣象署調閱的雷達回波圖綜合判斷，上午花蓮地區有龍捲風是「八九不離十」。

劉清煌進一步表示，在颱風外圍雨帶發生龍捲風狀況還蠻常見，因為雨帶很長，若出現小的卻很強對流胞，就容易出現龍捲風，但這次受災地點相距20公里，有可能今早同時出現多個龍捲風，這部分則還要進一步到現場勘查才能確定。