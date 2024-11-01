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台鐵恢復行車大誤點　陳世凱：地震致花東線受損「下午3時搶通」

▲▼交通部長陳世凱今視察台鐵災後搶修。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱今視察台鐵災後搶修。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風重創台鐵，花蓮崇德到和仁路線因土石流中斷，其他路線原規劃今日恢復行駛，不過一早北迴線、花東線因受損巡檢搶修導致列車延誤或無車可搭。交通部長陳世凱前往視察台鐵時表示，因今日凌晨花蓮發生地震，導致花東線等路段出現受損情況，預計下午3時搶通，蘇花鐵路明天首班車將恢復行駛。

颱風加上地震讓台鐵災情雪上加霜，交通部長陳世凱上午前往視察台鐵災後搶修情況。陳世凱表示，這次康芮颱風比預估還要強大，整個台灣都籠罩在暴風圈內，交通路線受損相對嚴重，感謝所有交通部同仁在安全前提下搶通和搶修，今日多數縣市要恢復上班上課，因此無論台鐵、高鐵、國道客運也要恢復疏運，讓民眾通勤不會受到太大影響。

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陳世凱指出，康芮颱風影響加上今日凌晨發生花蓮芮氏規模5.5地震，讓花東鐵道受損，除了土石流挑戰之外，花蓮往台東這一段因地震，軌道變形，橋梁要重新巡視，由於地震發生時間為凌晨，擔心震後加上颱風影響，同仁半夜檢修橋墩安全，且晚間視線也不好，巡檢橋墩效率不高，因此今日快速巡檢。

他說，花東線花蓮往台東、南迴路線，希望在同仁在安全前提下於下午3時搶通，花蓮目前除了蘇花公路中斷之外，蘇花鐵路也中斷，希望明日首班車第一班車發車前可以搶通。

針對台鐵員工質疑深夜在花蓮仍有10級和11級風狀況下要前往巡檢搶修，陳世凱表示，他不斷拜託交通部，不管台鐵、高鐵或其他交通路網同仁，都要以安全作為優先考量，大家都很希望趕快搶修，有通暢道路，但一切要以安全最優先考量，相信台鐵公司也有顧及同仁安全，目前大家都很平安，若同仁還是覺得有點風險，或許未來再來繼續檢討。

公路方面，陳世凱說明，希望明日中午過後能夠搶通，搶通前希望啟動陸海空疏運計畫；另外，南迴線如果可以搶通，花蓮往南也會加開加班車，空運也希望加開加班機往花蓮和台東，讓東部往西部更順暢。

陳世凱指出，因天候問題，國內航班原訂有324班次，停飛了140班次，航空部分希望中午過後在天候允許下，恢復正常，海運恢復時間會拉長，目前海象依舊不佳。

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