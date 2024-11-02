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丟包旅客糾紛頻傳　品保協會擬提高入會保證金

▲▼品保協會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲品保協會擬提高入會保證金。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

今年度丟包旅客糾紛頻傳，為了要提高對旅客的保障，品保協會研擬向觀光署提案提高履約保證金外，也研擬明年提高旅遊業者入會的保證金，但仍須會員大會通過後才能生效。

今年年初年代旅遊（美加旅行社）丟包富國島旅客之後，近期又有壯遊旅行社因財務問題將旅客丟包在克羅埃西亞，此外也有凱翔旅行社因財務問題導致無法出團等事件發生。

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為了要提高對旅客保障，並讓中華民國旅行業品質保障協會的財務狀況穩健，品保協會日前召開理監事會議，會中決議將在明年4月提高旅行業者的入會保證金。

品保協會指出，由於近年來旅行團團費調漲，加上因旅行社倒閉所生團費損害總額逐案攀升，當損害總額超過履約保證保險額度時， 消費者期望就保險理賠不足部份，由品保協會理賠，但依照目前收入及利息所得僅能勉強支應會務所需，尚有虧損，實無力提撥。

品保協會說，因此為使財務體質健全，強化理賠能力，提升旅遊消費者對旅行業的信賴度，因此規劃調整入會保證金，綜合旅行社將從現行的新台幣110萬元調整至140萬元，甲種旅行社從18萬元調整至25萬元，乙種旅行社從7.2萬元調整至10萬元。

除此之外，品保協會也研擬向觀光署爭取提高履約保證金至少應翻倍。品保協會說，目前的履約保證金的費率都是30年前的水準，跟現在團費水準實在差太多，因此希望能夠調高履約保證金。

品保協會表示，由於有業者加入品保協會卻沒有加入所屬地區的公會，因此將修改品保協會章程，要求業者必須加入公會才能加入品保協會，且若退出公會也不得繼續參加品保協會。

品保協會說，相關決議都仍須經過會員大會通過，其中履約保證金提高方面，將牽涉跨部會討論，會積極請觀光署協助協調。

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