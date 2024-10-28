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全新台灣觀光品牌國際宣傳影片今首映　CNN、BBC同步放送

▲▼全新台灣觀光品牌國際宣傳影片今首映。（圖／記者李姿慧攝）

▲全新台灣觀光品牌國際宣傳影片今首映。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署推出全新TAIWAN觀光品牌國際宣傳影片，今(28日)首映發表，以分享、探索、連結和享受4大主題，邀請來台居住24年的國際導演Andrew S.T. Gregg拍攝影片，執行超過半年，且拍攝33處景點，影片將在CNN、BBC同步放送台灣觀光魅力，盼吸引更多國際旅客。        

交通部觀光署繼今(113)年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN – Waves of Wonder」(台灣魅力‧驚喜無限)後，今再度首映發表全新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以4大主題「SHARE (分享)、DISCOVER (探索)、ENGAGE (連結)、ENJOY (享受)」，傳達台灣從自然景觀到多元文化的獨特魅力。

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觀光署副署長周廷彰表示，台灣觀光品牌3.0今年5月公布後，受到世界各地重視和矚目，不管歐洲、美洲還是東北亞，皆對台灣觀光品牌3.0眼睛為之一亮，觀光品質建立要持續且長久推動，因此觀光署今也推出國際宣傳影片，邀請國際級導演Andrew S.T. Gregg，用國際視野帶領大家看不同的台灣，透過分享、探索、連結、享受等4個主題影片介紹台灣，從台北101到部落、夜市美食到米其林餐廳、高科技到傳統文化體驗，呈現台灣多樣性和包容性，跟世界連結，台灣走出去，世界走進來，希望更多觀光客來到台灣。

▲▼全新台灣觀光品牌國際宣傳影片今首映。（圖／記者李姿慧攝）

▲全新台灣觀光品牌國際宣傳影片今首映。（圖／記者李姿慧攝）

此次宣傳影片由國際導演 Andrew S.T. Gregg與台灣電通廣告創意團隊聯手打造，來台居住24年且在台灣結婚生子的國際導演Andrew表示，他2000年來台灣時，就愛上台灣，他就一直想傳達給外國人台灣帶給他何種感受和經驗，因此收到這個拍攝任務太開心了。

國際導演 Andrew S.T. Gregg指出，他拍攝方式很直觀，譬如透過影像呈現在高山呼吸空氣的感受，想讓很多人被感動來到台灣，一波一波來台灣感受台灣魅力。

▲▼國際導演Andrew S.T. Gregg。（圖／記者李姿慧攝）

▲國際導演Andrew S.T. Gregg。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署表示，全新台灣觀光品牌宣傳影片除了搶先將在歐美地區國際媒體首播外，亦將於國內外社群媒體及線上平台接力放送，持續透過影片行銷，展現台灣觀光的無窮魅力。

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關鍵字：

台灣觀光影片國際宣傳多元文化旅遊

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