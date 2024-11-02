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康芮襲台全紀錄！　撞中央山脈後「瞎眼」灰飛煙滅

圖、文／鏡週刊

康芮颱風撲台，造成全台各地大小災情。中央氣象署1日公布康芮颱風直襲台灣的衛星雲圖全紀錄，可見颱風10月31日從台東登陸，迎撞中央山脈後，颱風眼即「瞎眼」消失，結構遭破壞，強度也減弱，最後整個「灰飛煙滅」，讓網友們看了直嘆「感謝護國神山」。

▲康芮颱風直球對決中央山脈後強度轉弱，颱風眼消失，最後煙消雲散。（圖／翻攝中央氣象署臉書）

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氣象署1日在臉書公布​康芮颱風10月31日早上7時至11月1日下午14時30分，每10分鐘一張的「紅外線色調強化」雲圖。氣象署指出，不同於蹉跎慢行的山陀兒颱風，康芮颱風選擇了直球對決、毫不拖泥帶水。

氣象署說明，影片中可見康芮颱風環流寬廣、結構紮實，在10月31日一路衝向台灣東南部，並以強颱之姿於下午13時40分左右登陸台東。在康芮接近東南部近海到登陸前，更為蘭嶼、綠島、花蓮豐濱帶來≥17級的破壞性強陣風。並說明17級已經是蒲福風級表的最高等級。

不過，康芮颱風登陸後，迎頭撞向台灣高聳的山脈地形，原本清晰的颱風眼不久後就消失難以辨識，整個颱風的結構也明顯受到破壞、強度快速減弱。颱風中心很快地過山來到西半部地區，於當日18時40分從雲林麥寮出海，到了晚間對流型態已變得相當鬆散。

​氣象署指出，康芮颱風來到台灣海峽後，轉向往北移動，由於海氣條件都不利颱風維持強度，康芮在一路向北的過程中逐漸不成颱型。

​氣象署臉書小編表示，今年的10月不太好過，台灣先後承受了兩個猛烈的颱風衝擊，「在大自然的力量前，人類真的很渺小...面對天災，希望我們都能多點同理心，祈願災區能盡速復原、受災的朋友能早日恢復到正常生活。」

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