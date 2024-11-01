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飛馬咖哩粉含蘇丹紅！高雄2知名原料行購1170kg　675盒流4縣市

▲▼飛馬牌咖哩粉,蘇丹紅 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄2知名食品原料行進口含蘇丹紅的飛馬牌咖哩粉，衛生局上門稽查要求下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅之亂再起！新北市濟生公司生產的一批「飛馬牌咖哩粉」日前被檢出蘇丹紅色素，高雄市有2家知名食品原料行購入1170.6公斤，衛生局日前前往稽查，除已販售的產品外，架上所剩產品已全數下架回收。不過衛生局查出，仍有405公斤(675盒)已流入屏東縣、台南市、嘉義縣、台中市，已通知轄區衛生局下架回收。

新北市衛生局10月1日至濟生食品公司新莊廠抽驗特調咖哩粉產品，查出一批(製造日期:2024.05.07；有效日期2026.05.06D)，檢出蘇丹色素一號，負責廠商為濟生股份有限公司(登記地址:台北市)，台北市衛生局基於源頭管理10月28日稽查下游。

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▲▼高雄蘇丹紅咖哩粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼一批飛馬牌咖哩粉被檢出蘇丹紅色素。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄蘇丹紅咖哩粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局查獲轄區有2家下游廠商曾購入這批有問題的咖哩粉，分別是騰鑫興企業有限公司、合懋食品商行，進貨「特調咖哩粉-600g/包」產品分別為1936盒(1161.6公斤)、15盒(9公斤)，總計1951盒(1170.6公斤)。

衛生局統計，合懋食品商行進貨15盒(9公斤)、下架回收6盒(3.6公斤)；騰鑫興公司進貨1936盒(1161.6公斤)，其中有1261盒(756.6公斤)在高雄販售、下架回收593盒(355.8公斤)；其餘另販售屏東縣、台南市、嘉義縣、台中市共675盒(405公斤)，已通知外縣市衛生局下架回收。

▲▼飛馬牌咖哩粉,蘇丹紅 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄下架ˇ359公斤咖哩粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，10月30日開始啟動咖哩粉稽查專案，呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者。

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