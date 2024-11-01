疑虐死信眾街頭推屍！監視器「神秘斷線」　檢提訊女住持查真相

記者劉昌松／台北報導

台北市大安區某精舍7月間發生信眾疑遭虐死命案，死者的存款遭盜領一空，吳姓女住持與4名信眾涉嫌殺人、傷害致死等罪，檢警追查懷疑，命案第一現場是距離精舍近1公里外的茶館，但茶館內監視器線路竟遭人事先剪斷，台北地檢署檢察官為釐清案發經過，1日提訊已遭收押的吳姓女住持與姜姓女信眾出庭。

▲台北市精舍命案，吳姓女住持10月已因涉嫌殺人罪遭收押。（圖／記者黃哲民攝）

台北市警方7月24日接獲民眾報案，指稱位於四維路上的一間精舍有人倒地，趕到時發現52歲蔡女已明顯死亡，包括頭臉在內，全身有多處瘀青，且現場疑遭人清理過，報案的吳姓女住持卻聲稱不知死者發生什麼事情。

檢察官會同法醫相驗，懷疑有他殺之虞，指揮警方調閱相關監視器畫面，發現蔡女是在距離近1公里外的茶館，被人抬上平板推車，再以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，一路送回精舍，檢警懷疑蔡女在茶館喪命後，才被運回精舍，檢警在9月30日發動搜索拘提，吳姓女住持與涉嫌協助運屍的姜姓女信眾、李姓男信眾被聲押禁見獲准。

▲姜姓女信衆遭檢察官提訊調查殺人案過程與動機。（圖／記者黃哲民攝）

據了解，用推車運送蔡女的信眾辯稱，大家原本一起在茶館談經修佛，結束後，蔡女不想自己走路，所以他們用推車送蔡女，因怕蔡女身體亂動跌下推車，所以使用塑膠袋、膠帶綑綁固定，檢警持續多次查訪、約詢案發時進出茶館的員工與信眾，竟然都沒人知道蔡女發生了什麼事情。

最誇張的是，事發後已經歇業的茶館內，監視器線路遭人刻意剪斷，沒有錄到茶館內案發時的關鍵畫面，加上蔡女的提款卡遺失，存款疑似遭盜領一空，雖然相關涉案人都否認有親自或看到他人對蔡女動手，但解剖報告顯示，蔡女因外力導致全身瘀傷致死，全案已有吳姓女住持與4名信眾，被列為殺人、傷害致死罪嫌被告。