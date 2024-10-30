快訊／台南腐屍落網2煞供詞兜不攏　僅認「綑綁膠帶」法官准押

▲台南市東山堤防草叢棄屍案，白河警方緝獲涉案詹男、謝男2嫌到案，案經檢察官向台南地院聲押，台南地院傍晚裁定2人羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市東山堤防草叢棄屍案！白河警方29日緝獲涉案41歲詹男、36歲謝男2嫌到案，2人對案情避重就輕，並將犯行推給在逃劉姓主嫌，警方初步掌握本案係因債務糾紛惹殺機，讓死者慘遭虐殺棄屍，詹嫌2人移送檢察官複訊後於30日凌晨向台南地院聲押，台南地院傍晚裁定2嫌羈押禁見、禁止通信。

台南地院羈押定書指出，被告詹、謝2人之犯行，有卷內證據及相關證人證詞可資佐證，足認被告2人犯罪嫌疑重大，均有羈押之原因；被告2人就供述內容，對於犯罪過程、相關細節等關鍵點有所隱匿，且供述內容與常情有違，所述亦有矛盾，再考量尚有同案被告並未到案，以被告2人與共犯間之關係，顯有勾串共犯或證人之虞，而有羈押之必要，依法裁定羈押，並均禁止接見、通信。

台南市東山區28日下午2時許，1名怪手司機在堤防草叢發現一具雙手雙腳膠帶綑綁的男屍，屍體長蛆、風乾變黑，且身體遭封箱膠帶纏繞，就連口鼻也不放過，疑似遭人虐毆後棄於該處，警方經比對失蹤時間、年紀，研判死者應為嘉義縣32歲呂姓男子，呂男21日與朋友相約外出後失聯，家屬有向嘉義警方報警協尋，並在嘉義地方社團PO文協尋，惟找到時已變為死狀悽慘的腐屍，家屬懷疑呂男遭人設局虐殺。

檢警29日下午2時30分，在柳營殯葬專區相驗，但由於遺體腐敗程度嚴重，呂男母親接獲通知後，趕往殯儀館認屍時也無法確認，仍有待解剖複驗採DNA進一步比對才能確認是否是呂男無誤。

白河分局專案小組，進一步循線追查，於29日傍晚逮捕涉案人詹男（41歲）、謝男（36歲），另有1名劉姓主嫌在逃，研判發現遺體地點就是第一現場；據了解，呂男疑因替人牽線借錢，對方卻沒還錢而成替死鬼惹來殺機，而2名犯嫌對案情避重就輕，僅表示協助控制呂男及綑綁膠帶，其餘均是在逃劉嫌所為，且2嫌對債務金額說相異，疑點重重。