纏訟22年！后豐大橋安親班女老師命案　2被告3度獲判無罪

▲后豐大橋冤案再更二審宣判，2名被告王淇政、洪世緯第三度獲判無罪。（圖／翻攝冤獄平反協會臉書）



記者游瓊華／台中報導

22年前，台中女老師陳琪宣在后豐大橋不幸墜橋慘死，由於事發前陳與男友王淇政談判分手，而王的友人洪世緯也現場，2人事後被依殺人罪判刑定讞，但在人權團體奔走下，最高法院重啟再審，因證人證詞前後不一，王男以及洪男2人2度獲判無罪，去年最高院發回再更二審，今天審結宣判，仍判2人無罪，撤銷一審有罪判決，這也是2人第3次的無罪宣判。

2002年12月，陳女要求王男到后豐大橋與她談分手，王男與洪男開車前往后豐大橋，王男下車與陳女「談判」；洪男因車胎沒氣，一度離開現場到加油站打氣，但返回後看見王男趴在橋邊護欄上，王男告知洪男，女友墜落橋下，經通報警消，將陳女送醫急救，但仍回天乏術。

▲女老師墜橋案，2018年最高法院撤銷判決，重啟再審程序，釋放王淇政（左2）與友人洪世緯（右2） 。（圖／資料照片）

檢方2005年依照共同殺人罪對王、洪2人提起公訴，台中地院一審分別處2人各有期徒刑15年與12年6月。全案上訴二、三審後，於2007年定讞。但定讞後，人權團體發覺全案有許多疑點，提出再審，歷經10次聲請均遭駁回，直到2018年2月間獲最高法院採信，撤銷有罪確定判決，並重啟再審程序，同時停止執行，釋放2人。

台中高分院重啟再審後，在2019年底首度改判無罪，不過最高法院將全案再撤銷發回，2021年底再審更一審又判決2人無罪，檢方上訴，2023年最高院撤銷發回台中高分院再審更二審，今天審結宣判，再度判決無罪。