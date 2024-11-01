　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為家人買晚餐遇死劫！北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

▲台北市內湖一名男騎士遭倒塌電線杆重壓，當場失去生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）

▲保險業務員出門替家人買晚餐，被路樹吹垮的電線桿壓住，導致頭骨碎裂。(圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

康芮颱風襲台，全台22縣市於10月31日全面停班停課，各地也陸續傳出路樹倒塌，造成人員傷亡的消息，北市1名騎士，颱風天冒著風雨要出門買晚餐給母親、妹妹吃，但才剛出門沒多久，人車就被倒塌的電線桿壓住，警消搶救後送醫但仍宣告不治。

康芮颱風在31日襲台，挾帶著強大陣風以及豪雨，北市最大陣風測出達11級，且北市直至1日上午6時許，共計有3370件災情，其中樹木傾倒就高達1972件，其中也造成1名47歲的羅姓騎士要出門買晚餐，人車不慎被電線桿壓住身亡。

▲▼羅姓騎士冒著風雨要出門幫母親、妹妹買晚餐，但不幸被倒塌的電線桿砸中頭部身亡。(圖／記者張君豪翻攝）

▲羅姓騎士冒著風雨要出門幫母親、妹妹買晚餐，但不幸被倒塌的電線桿砸中頭部身亡。(圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，羅姓男子與母親、妹妹住在北市文德路22巷的一棟公寓，平時從事保險業務員的工作，在颱風天停班停課的當晚，要出門買一家三口的晚餐，所以冒著風雨騎車出門，但沒想到才剛出門沒多久，家人就接獲噩耗。

據悉，康芮颱風帶來強陣風，有路樹倒塌並壓垮電線桿，整根電線桿倒塌擊中羅姓騎士，導致羅當場被擊中頭部，警消獲報到場立刻進行搶救，但救出時已經頭骨碎裂、臉部嚴重變形，緊急送往醫院救治，但最後仍宣告不治。

家屬聽聞噩耗趕往醫院，母親見到兒子最後一面當場淚崩，情緒仍無法平復，最後由妹妹配合警方製作筆錄，檢警也將會同，在1日下午相驗羅姓男子遺體，並釐清死因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西門町的「西」被吹走了！　行人嚇壞：差點被砸死
快訊／桃園15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中
康芮過後「蚯蚓大軍」爬滿整條街！　頭皮發麻畫面曝
快訊／索賄1300萬　台南前議長郭信良遭重判13年
「台北市容嚇死人」他怒上班大亂！　網吵翻：放假一定被罵
台中小吃店火警　夫妻1死1傷
便道被沖毀！　高雄桃源3里成孤島
蘇花大坍方！隧道口「慘剩一條縫」　驚人畫面曝光
快訊／今開延押庭！　柯文哲「雙手上銬」抵達北院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宮主兒子被圍毆還被錄影PO網　超扯原因曝：有人遶境沒拿到飲料

康芮襲台！宜蘭南澳傳災情　產業道路淘空...整排電線桿全倒

夫只留一張字條就跑了　妻遭債主追上門心寒放生他

快訊／桃園蘆竹15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓「進館1小時」魂斷池底

康芮颱風來襲　樹枝躺路中沒看到！屏東女騎士慘摔受傷

快訊／向業者索賄1300萬　台南前議長郭信良慘了...貪污重判判13年

快訊／高雄女騎士撞警車　人車噴倒...再波及2汽機車釀2傷

放棄美國籍再被挖無照諮詢　賴佩霞列《心理師法》被告現身北檢

快訊／高雄桃源藤枝對外道路落石坍方！雙向緊急封閉　現場畫面曝

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

宮主兒子被圍毆還被錄影PO網　超扯原因曝：有人遶境沒拿到飲料

康芮襲台！宜蘭南澳傳災情　產業道路淘空...整排電線桿全倒

夫只留一張字條就跑了　妻遭債主追上門心寒放生他

快訊／桃園蘆竹15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓「進館1小時」魂斷池底

康芮颱風來襲　樹枝躺路中沒看到！屏東女騎士慘摔受傷

快訊／向業者索賄1300萬　台南前議長郭信良慘了...貪污重判判13年

快訊／高雄女騎士撞警車　人車噴倒...再波及2汽機車釀2傷

放棄美國籍再被挖無照諮詢　賴佩霞列《心理師法》被告現身北檢

快訊／高雄桃源藤枝對外道路落石坍方！雙向緊急封閉　現場畫面曝

票務系統掛點6.5小時　台鐵致歉：延後付款取票及訂票期限　

宮主兒子被圍毆還被錄影PO網　超扯原因曝：有人遶境沒拿到飲料

英媒最新民調「川普49%領先賀錦麗46%」　她預測川普將勝選

卓榮泰表態反對修《財劃法》　李彥秀批：完全漠視人民的需求

風超強！西門町的「西」瞬間吹爆　行人嚇壞：差點被砸死

康芮襲台！宜蘭南澳傳災情　產業道路淘空...整排電線桿全倒

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

台南市智慧路邊停車計費系統創紀錄　一舉囊獲第22屆金擘獎三大獎

夫只留一張字條就跑了　妻遭債主追上門心寒放生他

立院多棵路樹遭連根拔起「橫穿路面」砸對巷民宅　部會官員淪受災戶

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

快訊／康芮狂風摧殘！台北街頭「路樹橫倒」慘況曝

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

即／捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

即／內湖電線桿倒塌！騎士遭壓失去生命跡象

快訊／今開延押庭！柯文哲「雙手上銬」抵北院

快訊／台中小吃店火警！1人受困待援

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

快訊／失聯捷克夫妻現況曝！　帳篷內避難恐「失溫」

蘇花匯德隧道口「慘剩一條縫」　驚人畫面曝光

關渡大橋管線槽鬆脫　雙向道路封閉

颱風練潛水！台中男「高中泳池溺斃」市府要查

即／索賄1300萬　台南前議長判刑13年

更多熱門

相關新聞

康芮風勢驚人！台北多處路樹倒塌　立院、議會也成受災戶

康芮風勢驚人！台北多處路樹倒塌　立院、議會也成受災戶

康芮颱風昨晚造成大台北地區風狂雨驟，市區處處可見路樹倒塌、招牌掉滿地，可說是滿目瘡痍。國民黨立委洪孟楷今（1日）一早就在社群平台貼出立院週圍照片，他說，國會附近道路不少大樹連根拔起，佔滿街道；無獨有偶，國民黨市議員游淑慧也在臉書PO台北市議會天花板掉落的慘狀。

吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

明霸克露橋便道沖毀！高雄桃源3里370人受困

明霸克露橋便道沖毀！高雄桃源3里370人受困

蚯蚓出沒爬滿整條街道　颱風過後「頭皮麻」景象

蚯蚓出沒爬滿整條街道　颱風過後「頭皮麻」景象

康芮帶來6.1億噸水量　4水庫蓄水率100％

康芮帶來6.1億噸水量　4水庫蓄水率100％

關鍵字：

康芮電線桿颱風

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面