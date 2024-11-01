為家人買晚餐遇死劫！北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

▲保險業務員出門替家人買晚餐，被路樹吹垮的電線桿壓住，導致頭骨碎裂。(圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

康芮颱風襲台，全台22縣市於10月31日全面停班停課，各地也陸續傳出路樹倒塌，造成人員傷亡的消息，北市1名騎士，颱風天冒著風雨要出門買晚餐給母親、妹妹吃，但才剛出門沒多久，人車就被倒塌的電線桿壓住，警消搶救後送醫但仍宣告不治。

康芮颱風在31日襲台，挾帶著強大陣風以及豪雨，北市最大陣風測出達11級，且北市直至1日上午6時許，共計有3370件災情，其中樹木傾倒就高達1972件，其中也造成1名47歲的羅姓騎士要出門買晚餐，人車不慎被電線桿壓住身亡。

▲羅姓騎士冒著風雨要出門幫母親、妹妹買晚餐，但不幸被倒塌的電線桿砸中頭部身亡。(圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，羅姓男子與母親、妹妹住在北市文德路22巷的一棟公寓，平時從事保險業務員的工作，在颱風天停班停課的當晚，要出門買一家三口的晚餐，所以冒著風雨騎車出門，但沒想到才剛出門沒多久，家人就接獲噩耗。

據悉，康芮颱風帶來強陣風，有路樹倒塌並壓垮電線桿，整根電線桿倒塌擊中羅姓騎士，導致羅當場被擊中頭部，警消獲報到場立刻進行搶救，但救出時已經頭骨碎裂、臉部嚴重變形，緊急送往醫院救治，但最後仍宣告不治。

家屬聽聞噩耗趕往醫院，母親見到兒子最後一面當場淚崩，情緒仍無法平復，最後由妹妹配合警方製作筆錄，檢警也將會同，在1日下午相驗羅姓男子遺體，並釐清死因。