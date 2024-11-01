明霸克露橋便道遭沖毀！高雄桃源3里「又成孤島」　370人受困

記者賴文萱／高雄報導

受到康芮颱風影響，高雄荖濃溪水持續暴漲，再加上玉穗溪土石流攻擊，台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋、河床便道均遭沖毀，桃源區北三里復興、拉芙蘭和梅山里再次淪為孤島，共滯留370人。高市府原民會表示，已提前備妥20天以上物資，隨時掌握原鄉災情。

▲高雄荖濃溪水持續暴漲，再加上玉穗溪土石流攻擊，台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋、河床便道均遭沖毀。（圖／記者賴文萱翻攝）

康芮颱風為桃源區帶來累積雨量超過476mm（南天池雨量站），造成山區公路多處災情產生，昨日受到荖濃溪水持續暴漲及因玉穗溪土石流攻擊，明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺，河床便道也被沖毀1公里。所幸公路局10月30日晚上22時已進行道路預警性封閉，無人、車傷亡。

▲明霸克露橋便道又沖毀！高雄桃源「3里淪孤島」。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，北三里的復興、拉芙蘭和梅山里因交通阻斷，再次淪為孤島，共有370人滯留。市府與公所在颱風登陸前提早加強整備，為三個里備妥20天以上物資，如麵食、罐頭、蠟燭、睡袋、泡麵、尿布、奶粉和飲用水等物品，目前山區雨勢不斷，原民會、區公所及14位里長持續24小時保持聯繫暢通，隨時掌握原鄉災況動態。

公路局甲仙工務段已協調橫向單位桃源區公所預置生活物資，目前暫且足夠及相關人員安全，且高雄市政府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。

▲▼高雄桃源交通阻斷，「3里淪孤島」370人遭滯留。（圖／記者賴文萱翻攝）

公路局表示，將全力投入鋼便橋引道及河床便道搶修作業，甲仙工務段搶修機具也已於災前進駐復興里、拉芙蘭里及梅山里、以利後續搶災應變作業，第一時間為能搶通勤和復興臨時便道，以解除復興里以上居民交通出入問題。