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康芮吹斷「新光三越A9招牌」橫躺變川越　巨大可頌離家出走

新光三越燈箱倒下，還有巨型可頌裝飾飛至路上。（翻攝爆料公社、臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

▲新光三越燈箱倒下，還有巨型可頌裝飾飛至路上。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

康芮颱風挾帶強風豪雨襲擊雙北，台北市宣布今（1日）宣布正常上班課讓民眾灌爆市長蔣萬安臉書。而風究竟有多大，從民眾分享的災情照就可知道，包含如新光三越「A9」招牌燈箱橫躺路面變「川越」，還有某店家的巨大可頌裝飾，也飛到路上去。

民眾於爆料公社發文，表示位於北市信義區的新光三越「A9」招牌燈箱被風吹倒，橫躺路上，讓不少網友笑翻說「三越變川越」「A9 在此宣布 我心已打烊 」。

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不僅如此，有民眾於threads、臉書社團發文，只見畫面中有一個「巨大可頌」流落街頭上，旁邊還有一堆被吹倒的三角錐，在路上格外顯眼。

巨大可頌「離家出走」地點，據發文者指出是在北市大安區，貼文一出立即引發網友熱議「頌你離開千里之外」「有點可愛（？」「可頌麵包烙跑了」「突然肚子餓了」，還有人認為看起來像「王蟲」。

根據氣象署資訊，目前颱風位於馬祖東方約80公里之處，暴風圈已逐漸遠離台灣，不過新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、馬祖都還在警戒區內，仍要嚴加戒備。


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