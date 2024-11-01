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女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相曝超悲傷

北京一名女學生上傳自拍照，被吐槽活像是30歲的女人。（圖／翻攝自網易新聞）

▲女高大生上傳自拍照，被吐槽活像是30歲的女人。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大考對每個學生來說，都是一種壓力，為了考上好的學校，得加倍努力。大陸一名高中女生自拍「誰說北京孩子容易？」沒想到面貌憔悴，看起來像是30歲的大人一樣，引爆網友討論話題。

據《網易新聞》報導，北京十一學校位於海澱區，是一所擁有國高中的公立學校，也是重點學校之一，因為學校原生相當強悍，因此名氣也很大，不僅需要一定的成績門檻，甚至也需要一定的家庭背景。

一名女學生就是十一學校的同學，不過最近她上傳一張自拍照，遭到吐槽說「感覺憔悴得就像30歲的女人。其實，這番話沒有任何惡意，也包含網友的擔心，連女學生也覺得，鏡中的自己怎麼突然老了那麼多？而這一切都是課業壓力導致，不僅睡不好，還失去了頭髮，被自己的黑眼圈給嚇到。

女學生感到無奈。（圖／翻攝自網易新聞）

▲女高中生感到無奈。（圖／翻攝自網易新聞）

據悉，身為一個中學生，常常凌晨1點半才就寢，隔天睜眼就要上11個小時的課程，可以明白北京的教育更好，學生天資聰穎加上努力，因此就更優秀，沒有輕鬆考上清華北大的情況。

不只如此，另一所著名的101中學的學生，據說也是每天要念書到凌晨2點，可見他們拚命的程度，一點都不亞於其他學子，也令許多家長心疼，但這都是為了讓人生多一種選擇，因此必須要付出多一份努力，沒有誰比較輕鬆，大家都在朝自己夢想中的未來邁進。

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