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鄭文燦案審判長「請假到退休」遭質疑政治介入　桃園地院緊急回應了

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭文燦貪污案審判長「請病假到退休」遭質疑政治介入司法，桃園地院回應了。（圖／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌在任內收賄500萬元，桃園地方法院29日首度開庭審理，不料地院卻傳出承審審判長因病請假到退休，遭立委質疑是否有政治力介入司法程序。對此，桃園地院31日晚間發布聲明澄清，表示審判長是因為緊急住院，被醫院診斷有休養1年之必要，因此主動請辭刑14庭審判長職務，期盼外界勿加以臆測。

桃園地方法院表示，針對鄭文燦等人涉嫌違反貪污治罪條例，案件經檢察官在今年8月27日提起公訴，本院公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中廖奕淳法官（群股）擔任受命法官，依本院合議庭配置，審判長為江德民審判長（典股），陪席法官為黃皓彥法官（育股）。

不過案情開始審理前，江德民審判長因病於10月14日緊急住院，並提出診斷證明書說明確有住院治療及休養1年之必要，依公務人員請假規則簽請准許請假至明年10月，同時主動請辭刑14庭審判長職務，後續審判長的變更將依《法官法》、《審判長選任暨事務分配辦法》進行處理。

桃園地院強調，江德民審判長是本院資深法官，向來戮力從公、勇於任事，對於司法甚有貢獻，這次因病請假，本院同仁極為不捨，對於外界誤會解讀深表遺憾，至於新審判長選任事宜，本院刑事庭法官清楚，法官論壇之相關質疑，本院亦在第一時間就予以說明，期盼外界勿加以臆測。

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