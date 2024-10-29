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快訊／鄭文燦慘了！廖俊松父子一開庭就認罪行賄　求法官一件事

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭文燦涉貪案今開庭，同案被告廖家父子當庭認罪。（資料照／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌在任內收賄500萬元，遭檢方依貪污罪起訴，並求處12年有期徒刑。桃園地院今（29日）首度開庭，傳喚台塑集團前顧問廖俊松、廖的小兒子廖力廷及其妻子，廖家父子均當庭認罪，並請求法官減輕其刑。

檢方起訴書指出，廖力廷涉嫌在2017年6月24日與父親廖俊松到鄭文燦官邸，拜託鄭在「變更林口特定區計畫－工五工業區（即華亞科技園區）擴大方案」，就9.12公頃農業區土地開發方式，由「區段徵收」改為「自辦市地重劃」，並交付500萬元賄款。事後鄭文燦獲悉廖俊松電話遭監聽，鄭擔憂自己受到波及，才將收下的500萬賄款全數退回。

▲▼鄭文燦貪汙案今首度開庭 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲廖俊松父子首度開庭就當庭認罪行賄。（圖／記者沈繼昌攝）

今天廖姓父子與媳婦分三庭接力開庭，第一個出庭的廖力廷當庭認罪，對起訴書犯罪事實全都不爭執，請求法官依證人保護法予以免刑；第二位出庭的廖俊松也當庭認罪，坦承行賄鄭文燦500萬元，請求法官從輕量刑。

另外，廖俊松涉嫌侵占7720萬元遭起訴，但廖否認犯罪，辯護律師亦提出無罪之辯護，認為這筆錢是台塑撥給廖俊松，作為工五專區重劃東西兩側所用，廖並無侵占之事實。廖俊松也提到，因時空環境已變遷，當初法令與現今已有多修改，希望法官給他時間整理資料再提供給院方參考，檢方也同意被告與辯護律師提供相關證據作為下次開庭參考。

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