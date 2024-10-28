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快訊／京華城案爆收賄4740萬　法官裁定應曉薇再延押2個月

▲▼ 台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）

▲台北市議員應曉薇（左）、威京集團主席沈慶京（右）。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇涉於京華城改建案中，收取威京集團主席沈慶京賄賂4740萬元並利用職權護航提高容積率，雙雙被羈押禁見至今，台北地檢署日前聲請延押2人，台北地院上周開庭調查後，今（28日）於押期屆滿前夕，先行裁定應曉薇延押2個月，可抗告，至於沈慶京延押聲請，台北地院將在明天做出裁定。

北檢偵辦京華城容積率，今年（2024年）8月底發動數波搜索約談，共聲押禁見7人獲准，包括應曉薇、沈慶京、台北市府都市發展局前副總工程司、兼任威京集團子公司與應曉薇助理的吳順民，台北市前市長、台灣民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲、柯文哲台北市長辦公室主任李文宗與台北市府兵役局前局長朱亞虎。

▲柯文哲、彭振聲。（資料照／記者湯興漢、劉昌松攝）

▲台北市前市長柯文哲（左圖）、前副市長彭振聲（右圖）。（資料照／記者湯興漢、劉昌松攝）

其中第1批押期屆滿的應曉薇、沈慶京，上周二（22日）被檢方聲請延押，理由為涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、行賄等重罪，仍待追查相關證人或可能的共犯，有勾串滅證之虞。沈在押期間傳出5度因病被戒護就醫，最近1次還住院開刀，律師團試圖以健康因素為沈爭取交保。

同屬第1批被羈押禁見的吳順民，檢方聲請具保停押，理由為吳對所涉案情已充分陳述與答辯，無繼續羈押必要。

北院上周三（23日）起分3天開庭調查，上周五（25日）下午先裁定吳順民交保500萬元並限制住居，吳辦妥手續由妻兒帶走，結束57天的羈押。

▲▼京華城案，應曉薇助理吳順民500萬交保，限制住居。（圖／記者黃哲民攝）

▲應曉薇助理吳順民（中）交保500萬，限制住居，結束57天羈押。（圖／記者黃哲民攝）

今為應曉薇第1次羈押期限最後1天，沈慶京第1次押期將在明天（29日）到期，北院今先裁定應曉薇延長羈押禁見2個月，至於沈慶京延押聲請，台北地院將在明天做出裁定，目前本案減為6人在押。

北檢另已聲請延押柯文哲與彭振聲，理由為涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利等重罪，有勾串滅證之虞。其中彭的第1次押期將在本周五（11月1日）到期，北院今下午召開延押庭訊問，彭今上午被提訊到法院與律師團閱卷，柯的延押庭排定於本周四（31日）下午召開。

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