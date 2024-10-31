竹崎警消撤離警戒區居民　鋸木搶通擋路大樹

▲嘉義竹崎警消搶通巨木擋路，協助預警性勸離警戒區居民。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局轄內光華村，主要聯外道路159甲線，在上次「凱米」颱風來襲時，不僅光華隧道整座崩塌毀壞，且沿路受創嚴重，目前僅靠便道對外通行。這次「康芮」颱風挾帶著強風豪雨，竹崎警方與竹崎鄉公所、消防分隊、光華村長等單位，針對光華村九芎坪土石流警戒區的住戶逐戶勸導撤離。





▲竹崎警消配合鄉公所撤離民眾 。（圖／竹崎分局提供）

該警戒區內住戶大多是年長者，部分村民行動不便，每次颱風都想死守家園，警、消、公所人員、村長鄧德勝等人冒著風雨，苦心向村民勸說，萬一颱風造成災情，村民恐遭土石掩埋，且警消等救援人員要前往該聚落也是困難重重，十分危險，村民了解颱風可能造成之危害後，才願配合撤離至鄉公所安置的民宿暫住，目前總共撤離15位村民，等颱風離開後再返家。

另外中和村169線17.6K今（31）日下午1時許，1棵高近20公尺的杉木經不起強風吹襲，横倒路中，造成車輛無法通行，所幸未擊中往來人、車，竹崎分局獲報後，立即派員前往交通管制，奮起湖消防分隊、中和村長洪銀盛也帶著鏈鋸一同前往，眾人合力把巨木分段鋸開後移至路旁，搶通道路。

竹崎分局在此呼籲，颱風期間風強雨大，若居住於土石流潛勢區的民眾，請提早配合撤離至安全處所。民眾若非有必要，也請盡量減少外出，避免發生危險。