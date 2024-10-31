明上午風雨仍大！專家揭康芮「由南而北」脫離時程：速度不算太慢

▲康芮颱風登陸後強度減弱。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

颱風康芮今（31日）下午1時40分從台東縣登陸，預估今天晚間將從中部出海。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，雖然明（11/1）預測台灣上半天的風雨比較大，但好消息是康芮的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，明天上午台灣本島會很快的由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。

天氣風險預估，康芮出海後，周五會在台灣海峽並改以偏北的方向接近中國沿岸，強度也會持續減弱，「一個比較好的消息是這個康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，周五上午台灣本島會很快的由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。」

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▲各地累積雨量變化。（圖／中央氣象署）

天氣風險表示，台灣周五上半天的風雨比較大，特別是受到颱風南側的西南風影響的中南部山區，其他地區雖然有強風和間歇降雨，但相比周四已經是顯著緩和了，預測周五晚上到周六清晨隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣周邊暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。

天氣風險提醒，到了周六中午過後，會有一波微弱的東北季風南下，並在下周一再增強，這也代表著在周末後台灣附近將再度回到東北季風的控制，這段期間大台北、基隆北海岸與東半部地區將迎來持續性陰雨的天氣，中南部地區氣溫回升，白天高溫可望回升到30度以上，同時水氣也多，午後山區和近山區平地還是會陣雨發生，這樣的天氣型態可能會持續到下個周末，雖然下周電腦模式還是有在遠洋模擬出熱帶擾動，但因為東北季風活躍，再接近台灣的機會就不大了。