戒備強颱康芮！台電部署近8000搶修人次　復電順序採「3原則」

▲康芮颱風，台電部署近8000搶修人次、備妥車輛與機具待命。（圖／台電提供）

圖、文／CTWANT

康芮颱風襲台，各地也出現雨勢，而台電汲取過往颱風經驗，完成防災設備及備料盤點作業，並部署近8,000搶修人次、備妥車輛與機具待命。台電指出，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」。

因應康芮颱風逼近，台電汲取過往颱風經驗，料敵從寬、禦敵從嚴。台電已完成防災設備及備料盤點作業，並部署近8000搶修人次、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害，必要時將迅速啟動支援機制，增進搶修效率。台電也呼籲民眾加強防颱，針對強風可能帶來的空飄物，台電提醒民眾加固招牌、懸掛物，防止吹落影響供電，易積水地區的民眾請於地下室出入口裝設防水閘門或堆置砂包，以防淹水，共同將災情影響降至最低。

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台電表示，依據氣象署資訊，康芮颱風暴風範圍廣大，預估明（31）日深夜才會離台，且風雨增強加上夜間視線不佳，將增加搶修難度，可能至11月1日早上才能全面展開搶修。台電將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。此外，依颱風路徑預判，花東及高屏地區恐首當其衝，台電已調派同仁前往南部地區待命，以即時投入搶修。

台電指出，每次颱風的停電與搶修挑戰各不相同。去年小犬颱風過境，彰雲嘉沿海地區因強風無雨，引起嚴重鹽塵害；今年凱米颱風的豪雨造成高雄市區嚴重淹水，多處大樓地下配電室設備受損；山陀兒颱風帶來強勁風勢，吹落各類空飄物垂掛在線路設備上，影響供電。

台電進一步指出，汲取過去颱風經驗，台電事前已於相關地區安排礙子清洗作業。此外，針對離島地區及山區，為避免天候或道路坍方影響交通，造成人員無法即時支援搶修，台電已加派人力及搶修設備進駐，並備妥柴油發電機待命。

台電也呼籲民眾共同加強防颱，降低颱風影響。例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區之地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

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