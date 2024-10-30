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和逸飯店•台南西門館線上旅展開賣　逛台灣設計展享優惠

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年台灣文博會在台南創下歷史新高參訪人次，隨即迎來「2024台灣設計展」，30日起至11月10日於台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和逸飯店•台南西門館位於台南市中心，鄰近熱門景點「台南市美術館2館」、「西市場」、「國華友愛商圈」等，也是「2024台灣設計展」的主要展區，距離飯店步行5至10分鐘即可抵達，入住和逸飯店•台南西門館輕鬆走訪、欣賞裝置藝術，活動期間出示「2024 台灣設計展」任一展區的照片或展覽手冊，享Cozzi KITCHÉN餐廳用餐85折優惠或飛天小女警主題下午茶買一送一優惠，優惠二擇一，平日週一至週四入住再享免費房型升等優惠。

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時和逸飯店•台南西門館 Cozzi KITCHÉN 餐廳推出兩款超值餐券，30日起至11月10日於線上旅展中開賣，其中下殺5.5折的「親子下午茶暢遊套餐券」詢問度最高，原價1235元，優惠價650元，內含主餐、兒童餐點及奇趣操場暢遊券，多種遊樂設施免費暢玩，另外「單人平日午餐套餐券」，原價500元，優惠價300元，購買再享買六送一優惠。

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而台南400年限定的「府城好食光」住房專案，平日週日至週四每晚4160元起，包含自助早餐，加贈第三人免費入住及免費升等禮遇，同時跨年住房專案銷售開跑，兩天一夜4500元起，加碼贈送睡眠睡好禮。此外和逸飯店線上旅展現正熱賣中，Cozzi KITCHÉN餐廳推出「親子下午茶暢遊套餐券」及「單人平日午餐套餐券」，每張最低300元起。

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和逸飯店•台南西門館即日起推出「跨年逸起來」早鳥優惠，兩天一夜每晚4500元起、三天兩夜8500元起，專案含早餐並加贈新年睡好禮「卡通主題抱枕」，價值799元。12月31日當晚入住的旅客免費參加跨年親子派對，兩小時不停歇的歡樂活動、宵夜小點和酒水暢飲，為迎接2025年增添滿滿儀式感，AMAZZING CLUB會員預訂享延遲退房2小時的獨家禮遇。台南建城400年專案限定優惠倒數中，即日起至12月30日，平日週日至週四預訂「府城好食光」住房專案，每晚最低4,160元起，含早餐之外，贈送第3位旅客免費入住、免費升等兩大床禮遇，更貼心招待Cozzi KITCHÉN下午茶小點，AMAZZING CLUB 會員預訂再享房費 95 折優惠、延遲退房1小時，主打平日出遊也能享有高CP值的旅宿體驗。

▲「2024台灣設計展」在台南盛大展開，府城市區猶如嘉年華會般熱鬧非凡，和逸飯店•台南西門館也推出展覽期間限定優惠，持展區照片或展覽手冊享住宿與餐飲優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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