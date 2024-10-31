　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康芮還沒來一早6500人在線關注！　三仙台鏡頭君已陣亡

記者黃翊婷／綜合報導

強颱康芮來勢洶洶，全台今日（31日）停止上班上課，一早7點30分左右就有超過6500名網友在線關注「康芮颱風監視」直播，大家紛紛留言表示，「花蓮狂風大雨，打雷閃電」、「台北的雨下好大」、「還沒進來就感受到它的威力了」。而東部海岸國家風景管理處的三仙台即時影像鏡頭君，已在今晨進入維護狀態。

網友關注康芮颱風直播。（圖／翻攝自YouTube／台灣地震監視、東部海岸國家風景管理處）

▲一早就有超過6500名網友在線關注颱風動向。（圖／翻攝自YouTube／台灣地震監視）

[廣告]請繼續往下閱讀...

YouTube頻道「台灣地震監視」開設康芮颱風監視直播影片，今日一早7點30分左右就吸引超過6500名網友在線關注，雖然康芮目前尚未登陸，但各地網友都表示很有感，「花蓮狂風大雨，打雷閃電」、「台北的雨下好大」、「桃園八德狂風暴雨」、「說好的中央山脈屏障呢？怎麼台南一早就搖滾了」、「前幾個強颱新竹都無風無雨，這個強颱還還沒籠罩台灣，新竹現在風超大，感覺這次會很嚴重」。

網友關注康芮颱風直播。（圖／翻攝自YouTube／台灣地震監視、東部海岸國家風景管理處）

▲三仙台鏡頭君維護中。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景管理處）

由於中央氣象署預估康芮可能會在今日下午左右於花蓮、台東登陸，不少網友一早也陸續湧入東部海岸國家風景管理處的YouTube頻道，沒想到三仙台即時影像的鏡頭君已在今晨進入維護狀態，大家紛紛留言表示，「每次颱風都來看它掛點」、「現在時間6點09分，54分鐘前GG下課了」、「（颱風）還沒到就掛了」。

關於康芮颱風的未來動向，中央氣象署預報員葉致鈞表示，今日到周五（10月31日至11月1日）清晨颱風影響最顯著，各地有強風豪雨，今日白天以北部、東半部為主，有間歇強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會明顯增加，直到周五颱風逐漸遠離才會逐漸緩和。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／康芮風雨最強時刻　氣象署最新說明
蘭嶼17級風吹爆測站！　護國神山擋不住康芮暴風圈
快訊／賈吉醒了！與隊友背靠背開轟　洋基開局3比0道奇
快訊／14級↑強風「國家警報」響　警戒區域曝
大谷翔平左肩傷勢最新狀況　道奇打擊教練曝本人說法
2女星後台吵架影片流出「說我搶妳獎」　網：一聽聲音就知是誰
快訊／連放2天？　最新風雨預測「今晚全台22縣市達標」
強颱康芮對比山陀兒　衛星雲圖驚呆2.6萬人
快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮來襲合歡山飆14級風破紀錄　武嶺驚見機車勇者

快訊／康芮來了！　「超大豪雨」擴3縣市

蘭嶼17級風吹爆測站！　護國神山擋不住康芮暴風圈

快訊／櫃哥、櫃姐也休假！台中新光、大遠百、中友百貨今閉館一日

快訊／14級↑強風「國家警報」響　警戒區域曝

康芮暴風圈大到「護國神山」也擋不住　氣象粉專：近年少見

康芮還沒來一早6500人在線關注！　三仙台鏡頭君已陣亡

快訊／連放2天？　最新風雨預測「今晚全台22縣市達標」

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

強颱康芮對比山陀兒　衛星雲圖驚呆2.6萬人：真的差很多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

康芮來襲合歡山飆14級風破紀錄　武嶺驚見機車勇者

快訊／康芮來了！　「超大豪雨」擴3縣市

蘭嶼17級風吹爆測站！　護國神山擋不住康芮暴風圈

快訊／櫃哥、櫃姐也休假！台中新光、大遠百、中友百貨今閉館一日

快訊／14級↑強風「國家警報」響　警戒區域曝

康芮暴風圈大到「護國神山」也擋不住　氣象粉專：近年少見

康芮還沒來一早6500人在線關注！　三仙台鏡頭君已陣亡

快訊／連放2天？　最新風雨預測「今晚全台22縣市達標」

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

強颱康芮對比山陀兒　衛星雲圖驚呆2.6萬人：真的差很多

康芮來襲合歡山飆14級風破紀錄　武嶺驚見機車勇者

強颱康芮進逼掀14級陣風！台東女凌晨上夜班　慘遭「斷樹砸車」

快訊／康芮來了！　「超大豪雨」擴3縣市

共和黨籍阿諾倒戈了！　公開「力挺賀錦麗」稱：讓國家前進

LIVE／康芮風雨最強時刻　氣象署最新說明

天王劉德華為何能紅43年？　5關鍵原因「寵粉又敬業」怎能不愛

快訊／康芮發威！花東台北市10地淹水警戒　信義區入列

不斷更新／賈吉醒了！與隊友背靠背開轟　洋基開局3比0道奇

蘭嶼17級風吹爆測站！　護國神山擋不住康芮暴風圈

快訊／櫃哥、櫃姐也休假！台中新光、大遠百、中友百貨今閉館一日

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

康芮估下午登陸撞中央山脈　今全台強風豪雨

超肥康芮襲台　2縣市「超大豪雨特報」

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

快訊／連放2天？　最新風雨預測「今晚全台22縣市達標」

快訊／國家警報又響！　大雷雨襲4縣市

更多熱門

相關新聞

快訊／連放2天？　最新風雨預測「今晚全台22縣市達標」

快訊／連放2天？　最新風雨預測「今晚全台22縣市達標」

強烈颱風康芮侵襲，今日全台22縣市停止上班上課一天，而周五是否仍可能放颱風假？根據中央氣象署最新風雨預報資料，今晚6時至周五凌晨0時，全台風力仍達停班課標準。

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

快訊／國家警報又響！　大雷雨襲4縣市

快訊／國家警報又響！　大雷雨襲4縣市

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

關鍵字：

颱風康芮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

清水健宣布結束20年AV生涯

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

LIVE／康芮暴風圈觸陸　氣象署最新說明

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

康芮估下午登陸撞中央山脈　今全台強風豪雨

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面