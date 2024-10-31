康芮還沒來一早6500人在線關注！　三仙台鏡頭君已陣亡

記者黃翊婷／綜合報導

強颱康芮來勢洶洶，全台今日（31日）停止上班上課，一早7點30分左右就有超過6500名網友在線關注「康芮颱風監視」直播，大家紛紛留言表示，「花蓮狂風大雨，打雷閃電」、「台北的雨下好大」、「還沒進來就感受到它的威力了」。而東部海岸國家風景管理處的三仙台即時影像鏡頭君，已在今晨進入維護狀態。

▲一早就有超過6500名網友在線關注颱風動向。（圖／翻攝自YouTube／台灣地震監視）

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YouTube頻道「台灣地震監視」開設康芮颱風監視直播影片，今日一早7點30分左右就吸引超過6500名網友在線關注，雖然康芮目前尚未登陸，但各地網友都表示很有感，「花蓮狂風大雨，打雷閃電」、「台北的雨下好大」、「桃園八德狂風暴雨」、「說好的中央山脈屏障呢？怎麼台南一早就搖滾了」、「前幾個強颱新竹都無風無雨，這個強颱還還沒籠罩台灣，新竹現在風超大，感覺這次會很嚴重」。

▲三仙台鏡頭君維護中。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景管理處）

由於中央氣象署預估康芮可能會在今日下午左右於花蓮、台東登陸，不少網友一早也陸續湧入東部海岸國家風景管理處的YouTube頻道，沒想到三仙台即時影像的鏡頭君已在今晨進入維護狀態，大家紛紛留言表示，「每次颱風都來看它掛點」、「現在時間6點09分，54分鐘前GG下課了」、「（颱風）還沒到就掛了」。

關於康芮颱風的未來動向，中央氣象署預報員葉致鈞表示，今日到周五（10月31日至11月1日）清晨颱風影響最顯著，各地有強風豪雨，今日白天以北部、東半部為主，有間歇強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會明顯增加，直到周五颱風逐漸遠離才會逐漸緩和。