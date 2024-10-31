強颱康芮可能登陸區曝光　專家示警還會增強：要用最高規格防颱

記者黃翊婷／綜合報導

強颱康芮來襲，全台22縣市今日（31日）均停班停課。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」提醒，颱風中心預計會在31日白天於台灣東南到恆春半島之間登陸，而且在這之前還有增強的空間，請民眾一定要用最高規格防颱。氣象署則表示，康瑞颱風可能會在31日下午左右於花蓮、台東一帶登陸，入夜後由台中至雲林一帶出海。

▲康芮颱風預測路徑。（圖／氣象署）

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」分析，康芮颱風預計會在31日白天，中心登陸台灣東南到恆春半島，在這之前還有增強的空間，全台都有可能進入暴風圈，到了晚上中心進入台灣海峽之後開始北轉，加上後期速度加快，周五（11月1日）台灣各地陸續脫離暴風圈，影響才會逐漸減緩。

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氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」提醒，各地風雨會在31日中午前後登陸時來到最大，具體來說會因為颱風穿越台灣本島前後的風向不同，而出現差異，請民眾一定要用最高規格來防颱。

▲氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」提醒，康芮颱風真的不是鬧著玩的。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

此外，在臉書最新文章中，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」再次提醒，康芮颱風暴風圈已經觸碰到台東、恆春半島，基隆北海岸、宜花東、恆春半島的風雨正在快速增強中，大台北地區已經出現一陣陣的間歇風雨，31日上午到晚間是影響最劇烈的時候，「這顆颱風真的、真的不是鬧著玩的。」

中央氣象署預報員葉致鈞表示，今日到周五（10月31日至11月1日）清晨颱風影響最顯著，各地有強風豪雨，今日白天以北部、東半部為主，有間歇強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會明顯增加，直到周五颱風逐漸遠離才會漸漸緩和。

葉致鈞進一步說明，預估颱風今日下午左右會在花蓮、台東登陸，登陸前維持目前最巔峰強度，入夜在台中至雲林一帶出海，由於越過中央山脈，受到地形破壞以及環境不利發展影響，強度會迅速減弱。