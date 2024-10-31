蘋果M4Pro、Max晶片「挑戰最強AI PC」　效能、傳輸速度極有感提升

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在連續3天突襲上架Macbook系列產品後，在30日晚間也發表全新 M4 Pro 和 M4 Max 晶片，讓Mac 效能再度提升，搭配釋出的蘋果AI（Apple Intelligence），將符合各類用戶在AI PC上有新選擇。蘋果硬體技術資深副總裁 Johny Srouji 表示：「M4 Pro 和 M4 Max 延續了我們對創新快速的追求，能提供更強大的效能和高效率。」

M4 Pro：高效能需求使用者的新選擇

M4 Pro 適合需要更高效能的專業人士。配備的 14 核心 CPU 和 20 核心 GPU，讓 M4 Pro 比 M1 Pro 快 1.9 倍，甚至在 AI 領域應用的表現超過一般 PC 晶片。M4 Pro 的繪圖處理更是 M4 的兩倍，讓用戶在 Xcode 等軟體中執行 App 測試更迅速。同時，光線追蹤功能的提升也使得遊戲和 3D 視覺效果更加吸引人。

M4 Pro 的記憶體頻寬達 273Gb/s，比前一代快 75%，並支援 Thunderbolt 5，提供高達 120Gb/s 的傳輸速度，這讓 AI、影片剪輯等工作都可以更輕鬆進行。對於資料科學家、工程師和設計師來說，M4 Pro 絕對是一個強力的效能夥伴。

M4 Max：專業人士的頂級選擇

M4 Max 是專為那些專業工作量大的使用者設計的，例如 3D 藝術家和影片製作人。16 核心 CPU 和高達 40 核心 GPU 的強大配置，比 M1 Max 快近兩倍，讓影片去噪等繁重任務也能即時運行。此款晶片支援 128GB 的統一記憶體和 546Gb/s 的記憶體頻寬，讓開發者能夠處理大型語言模型，AI 和深度學習應用更輕鬆應對。

M4 Max 也支援 Thunderbolt 5，讓大容量檔案傳輸更加順暢，適合專業創作者使用。此外，這款晶片提升了 Mac 的電池續航力，使得筆電的使用時間更長，使用者不再頻繁充電，專注於創作。